Депутат Александр Ильтяков пришел в гости к двум ветеранам ВОВ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков поздравил с наступающим Новым годом ветеранов, которые были медиками в период Великой Отечественной Войны. Один из них — врач, которого пригласил в Курган академик Гавриил Илизаров.

«Александр Ильтяков поздравил ветеранов с Новым годом и подарил им новогодние подарки. Накануне новогодних праздников депутат посетил двух участников Великой Отечественной войны — Анброха Якова Мееровича и Щапову Надежду Николаевну», — указано в группе соцсети «ВКонтакте» «Сделано многое — предстоит еще больше»

Яков Анброх в 1941 году ушел на фронт фельдшером, где спас более 800 солдат, а после войны защитил кандидатскую диссертацию. В Курган его пригласил академик Гавриил Илизаров. Под его руководством Анброх работал с 1969 года. Надежда Щапова также лечила солдат. С 1942 года она была медсестрой в санитарном поезде.

Поздравление Якова Анброха Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Сделано многое — предстоит еще больше!»

Поздравление Надежды Щапова Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Сделано многое — предстоит еще больше!»

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