Прокурор хочет запретить тюменцам громко смотреть ТВ

29 декабря 2021 в 17:29 Размер текста - 17 +

Закон о тишине запрещает строителям работать по ночам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских внес в Тюменскую областную думу проект закона о тишине. Документ опубликован на сайте регионального парламента. Глава ведомства намерен законодательно запретить тюменцам шуметь по ночам. «Не допускается использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, на (в) объектах торговли, общественного питания, объектах, в которых оказываются бытовые услуги, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан, в период с 22 часа до 8 часов, а также с 13 часов до 15 часов в будние дни, с 22 часов до 9 часов, а также с 13 часов до 15 часов в выходные и нерабочие праздничные дни», — в частности, говорится в законопроекте. Кроме того, закон подразумевает запрет на крики, свист, стук, пение, игру на музыкальных инструментах в указанное выше время. Не допускаются также использование пиротехники, строительные и ремонтные работы. При этом все ограничения не действуют в новогоднюю ночь (до 4 утра). В настоящее время запрет на шум ночью регламентируется кодексом об административных нарушениях Тюменской области. Однако автор документа считает, что отдельный закон «предусматривает дополнительные гарантии прав граждан на тишину и покой». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских внес в Тюменскую областную думу проект закона о тишине. Документ опубликован на сайте регионального парламента. Глава ведомства намерен законодательно запретить тюменцам шуметь по ночам. «Не допускается использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, на (в) объектах торговли, общественного питания, объектах, в которых оказываются бытовые услуги, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан, в период с 22 часа до 8 часов, а также с 13 часов до 15 часов в будние дни, с 22 часов до 9 часов, а также с 13 часов до 15 часов в выходные и нерабочие праздничные дни», — в частности, говорится в законопроекте. Кроме того, закон подразумевает запрет на крики, свист, стук, пение, игру на музыкальных инструментах в указанное выше время. Не допускаются также использование пиротехники, строительные и ремонтные работы. При этом все ограничения не действуют в новогоднюю ночь (до 4 утра). В настоящее время запрет на шум ночью регламентируется кодексом об административных нарушениях Тюменской области. Однако автор документа считает, что отдельный закон «предусматривает дополнительные гарантии прав граждан на тишину и покой».