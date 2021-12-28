28 декабря 2021
27 декабря 2021

Прокурор хочет запретить тюменцам громко смотреть ТВ

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Средняя общеобразовательная школа N 106, ремонт школы, рабочий
Закон о тишине запрещает строителям работать по ночам Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских внес в Тюменскую областную думу проект закона о тишине. Документ опубликован на сайте регионального парламента. Глава ведомства намерен законодательно запретить тюменцам шуметь по ночам.

«Не допускается использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, на (в) объектах торговли, общественного питания, объектах, в которых оказываются бытовые услуги, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан, в период с 22 часа до 8 часов, а также с 13 часов до 15 часов в будние дни, с 22 часов до 9 часов, а также с 13 часов до 15 часов в выходные и нерабочие праздничные дни», — в частности, говорится в законопроекте.

Кроме того, закон подразумевает запрет на крики, свист, стук, пение, игру на музыкальных инструментах в указанное выше время. Не допускаются также использование пиротехники, строительные и ремонтные работы. При этом все ограничения не действуют в новогоднюю ночь (до 4 утра).

В настоящее время запрет на шум ночью регламентируется кодексом об административных нарушениях Тюменской области. Однако автор документа считает, что отдельный закон «предусматривает дополнительные гарантии прав граждан на тишину и покой».

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских внес в Тюменскую областную думу проект закона о тишине. Документ опубликован на сайте регионального парламента. Глава ведомства намерен законодательно запретить тюменцам шуметь по ночам. «Не допускается использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, на (в) объектах торговли, общественного питания, объектах, в которых оказываются бытовые услуги, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан, в период с 22 часа до 8 часов, а также с 13 часов до 15 часов в будние дни, с 22 часов до 9 часов, а также с 13 часов до 15 часов в выходные и нерабочие праздничные дни», — в частности, говорится в законопроекте. Кроме того, закон подразумевает запрет на крики, свист, стук, пение, игру на музыкальных инструментах в указанное выше время. Не допускаются также использование пиротехники, строительные и ремонтные работы. При этом все ограничения не действуют в новогоднюю ночь (до 4 утра). В настоящее время запрет на шум ночью регламентируется кодексом об административных нарушениях Тюменской области. Однако автор документа считает, что отдельный закон «предусматривает дополнительные гарантии прав граждан на тишину и покой».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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