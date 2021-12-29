Губернатор ЯНАО получит новые полномочия

Губернатор ЯНАО получит полномочия назначать и освобождать от должности заместителей директора департамента культуры. Ранее глава департамента это делал самостоятельно.
«Первые заместители директора департамента культуры и другие заместители назначаются на должность и освобождаются от должности губернатором автономного округа по представлению директора департамента», — говорится в комментарии к документу. Указ опубликован на сайте областного правительства.
В случае временного отсутствия директора департамента из-за болезни, отпуска или командировки, его обязанности будет исполнять первый заместитель. Если отсутствуют оба руководителя, то обязанности главы будет исполнять иное должностное лицо, назначенное в установленном порядке.
Губернатор ЯНАО получит полномочия назначать и освобождать от должности заместителей директора департамента культуры. Ранее глава департамента это делал самостоятельно. «Первые заместители директора департамента культуры и другие заместители назначаются на должность и освобождаются от должности губернатором автономного округа по представлению директора департамента», — говорится в комментарии к документу. Указ опубликован на сайте областного правительства. В случае временного отсутствия директора департамента из-за болезни, отпуска или командировки, его обязанности будет исполнять первый заместитель. Если отсутствуют оба руководителя, то обязанности главы будет исполнять иное должностное лицо, назначенное в установленном порядке.