29 декабря 2021
28 декабря 2021

Губернатор ЯНАО получит новые полномочия

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, приказ, шариковая ручка
Губернатор ЯНАО будет назначать заместителей главы департамента культуры Фото:

Губернатор ЯНАО получит полномочия назначать и освобождать от должности заместителей директора департамента культуры. Ранее глава департамента это делал самостоятельно.

«Первые заместители директора департамента культуры и другие заместители назначаются на должность и освобождаются от должности губернатором автономного округа по представлению директора департамента», — говорится в комментарии к документу. Указ опубликован на сайте областного правительства.

В случае временного отсутствия директора департамента из-за болезни, отпуска или командировки, его обязанности будет исполнять первый заместитель. Если отсутствуют оба руководителя, то обязанности главы будет исполнять иное должностное лицо, назначенное в установленном порядке.

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Губернатор ЯНАО получит полномочия назначать и освобождать от должности заместителей директора департамента культуры. Ранее глава департамента это делал самостоятельно. «Первые заместители директора департамента культуры и другие заместители назначаются на должность и освобождаются от должности губернатором автономного округа по представлению директора департамента», — говорится в комментарии к документу. Указ опубликован на сайте областного правительства. В случае временного отсутствия директора департамента из-за болезни, отпуска или командировки, его обязанности будет исполнять первый заместитель. Если отсутствуют оба руководителя, то обязанности главы будет исполнять иное должностное лицо, назначенное в установленном порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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