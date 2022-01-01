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В ЯНАО из-за плохой погоды закрыли зимники

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
В районе закрытых зимников погода сейчас -24-28 градусов Фото:

Сразу несколько зимников закрыли в ЯНАО из-за погоды. Об этом сообщают власти региона.

«В связи с метеоусловиями закрыт зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Закрыто движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — говорится в telegram-канале «ЯМАЛ.Официально».

При этом зимник Уренгой-Красноселькуп открыт для движения. Однако там разрешено проезжать транспорту до 30 тонн.

По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Лабытнанги -25 градусов и снег, в Мужах и Азовах — 28 градусов ниже ноля, в Тегах на градус теплее. В Аксарке же -26 градусов со снегом, в Салемале -24 градуса, в Поняевске и Яр-Сале самая теплая погода — 20 градусов ниже нуля. В районе открытого зимника — 11-12 градусов мороза.

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Сразу несколько зимников закрыли в ЯНАО из-за погоды. Об этом сообщают власти региона. «В связи с метеоусловиями закрыт зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Закрыто движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — говорится в telegram-канале «ЯМАЛ.Официально». При этом зимник Уренгой-Красноселькуп открыт для движения. Однако там разрешено проезжать транспорту до 30 тонн. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Лабытнанги -25 градусов и снег, в Мужах и Азовах — 28 градусов ниже ноля, в Тегах на градус теплее. В Аксарке же -26 градусов со снегом, в Салемале -24 градуса, в Поняевске и Яр-Сале самая теплая погода — 20 градусов ниже нуля. В районе открытого зимника — 11-12 градусов мороза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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