В России готовятся акции поддержки протестующих в Казахстане

Граждане Казахстана собираются в Москве для поддержки протестующих. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
«Крупные каналы диаспоры сейчас собирают всех желающих для встречи в центре российской столицы. Одна из таких точек — Красная площадь. Другие активисты идут к посольству Казахстана», — говорится в сообщении. Отмечается, что российская полиция осведомлена, рядом дежурят наряды.
Граждане Казахстана собираются в Москве для поддержки протестующих. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». «Крупные каналы диаспоры сейчас собирают всех желающих для встречи в центре российской столицы. Одна из таких точек — Красная площадь. Другие активисты идут к посольству Казахстана», — говорится в сообщении. Отмечается, что российская полиция осведомлена, рядом дежурят наряды. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались, в числе прочего, резиденция президента и аэропорт в Алматы. Позже в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Также сообщалось, что в казахстанском городе Атырау погиб первый протестующий, а также восемь силовиков.