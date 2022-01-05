В России готовятся акции поддержки протестующих в Казахстане

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Несогласованная акция протеста после объявления приговора оппозиционеру-блогеру. Москва, автозак, полиция, росгвардия, протест, манежная площадь, омон, москва, несогласованная акция
Полиция усилила контроль в центре Москвы Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Граждане Казахстана собираются в Москве для поддержки протестующих. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Крупные каналы диаспоры сейчас собирают всех желающих для встречи в центре российской столицы. Одна из таких точек — Красная площадь. Другие активисты идут к посольству Казахстана», — говорится в сообщении. Отмечается, что российская полиция осведомлена, рядом дежурят наряды.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались, в числе прочего, резиденция президента и аэропорт в Алматы. Позже в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Также сообщалось, что в казахстанском городе Атырау погиб первый протестующий, а также восемь силовиков.

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Граждане Казахстана собираются в Москве для поддержки протестующих. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». «Крупные каналы диаспоры сейчас собирают всех желающих для встречи в центре российской столицы. Одна из таких точек — Красная площадь. Другие активисты идут к посольству Казахстана», — говорится в сообщении. Отмечается, что российская полиция осведомлена, рядом дежурят наряды. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались, в числе прочего, резиденция президента и аэропорт в Алматы. Позже в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Также сообщалось, что в казахстанском городе Атырау погиб первый протестующий, а также восемь силовиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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