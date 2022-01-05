В России готовятся акции поддержки протестующих в Казахстане

05 января 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

Полиция усилила контроль в центре Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Граждане Казахстана собираются в Москве для поддержки протестующих. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». «Крупные каналы диаспоры сейчас собирают всех желающих для встречи в центре российской столицы. Одна из таких точек — Красная площадь. Другие активисты идут к посольству Казахстана», — говорится в сообщении. Отмечается, что российская полиция осведомлена, рядом дежурят наряды. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались, в числе прочего, резиденция президента и аэропорт в Алматы. Позже в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Также сообщалось, что в казахстанском городе Атырау погиб первый протестующий, а также восемь силовиков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Граждане Казахстана собираются в Москве для поддержки протестующих. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». «Крупные каналы диаспоры сейчас собирают всех желающих для встречи в центре российской столицы. Одна из таких точек — Красная площадь. Другие активисты идут к посольству Казахстана», — говорится в сообщении. Отмечается, что российская полиция осведомлена, рядом дежурят наряды. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались, в числе прочего, резиденция президента и аэропорт в Алматы. Позже в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Также сообщалось, что в казахстанском городе Атырау погиб первый протестующий, а также восемь силовиков.