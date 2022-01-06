На фоне протестов в Казахстане стало невозможно обменять деньги. Видео

06 января 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Россияне, прибывшие в Казахстан, не могут обменять рубли на тенге. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, работающий на месте событий. По его словам, для того, чтобы снять наличные деньги, необходимо отстоять длинную очередь в банкомат. «Обменники на каждом шагу, но они не работают. Безнала нет. Русские рубли не принимают. Можно отстоять очередь в банкомат. Это займет примерно час», — сообщает корреспондент URA.RU. Журналист уточнил, что многие банкоматы не работают из-за проблем с Wi-Fi. Ранее «Казахтелеком» отключил интернет в нескольких регионах республики. В стране продолжают работать банкоматы Национального банка Казахстана, однако снять в них можно только до 10 000 тенге. Ситуация в республике обострилась 2 января из-за резкого роста цен на автомобильное топливо. Из-за протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. Также он запросил военную помощь у Организации Договора коллективной безопасности для преодоления «террористической угрозы». До этого в Алматы обнаружили тело обезглавленного силовика. По данным местных телеканалов, такие нападения характерны для террористических банд. Всего в результате беспорядков погибли 18 силовиков. Россия уже направила в Казахстан миротворческую миссию. Первые подразделения десантников прибыли в республику вечером 6 января. Помимо Россию оказать военную поддержку республике пообещала Армения и другие страны ОДКБ.