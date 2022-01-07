Вице-спикер Совфеда: жители Казахстана нацелены на госпереворот

08 января 2022 в 05:12 Размер текста - 17 +

Константин Косачев предположил, что жители Казахстана нацелены на госпереворот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Жители Казахстана нацелены на государственный переворот и захват власти. Такие предположения выдвинул вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. «Это уже не протест, связанный с определенными экономическими или политическими сюжетами, это уже бунт, который нацелен на государственный переворот и насильственный захват власти. Это меняет ситуацию», — обратил внимание Косачев в интервью «Ведомостям». По его мнению, история началась как гражданский протест, когда жители страны отреагировали массовыми протестами на резкое повышение цен на газ. После этого, напомнил Косачев, власти заморозили цены на топливо и приняли решение отправить в отставку правительство. Вице-спикер считает, что если бы население прекратило свой бунт еще тогда, все закончилось бы в течение суток. Однако, по словам сенатора, характер протеста приобрел политические очертания: экс-президент Нурсултан Назарбаев должен уйти, а депутаты должны смениться. Власти и в этот раз отреагировали достаточно оперативно: руководство Совета безопасности полностью сменилось, президент сообщил, что готов провести очередные выборы. Косачев отметил, что митингующие и в этот раз «не заметили» ответных действий властей. Беспорядки в Казахстане начались еще 2 января. Митингующие вышли на улицы из-за резкого повышения цен на газ. На всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Кроме того, в стране отключили интернет, а банки объявили о временном прекращении работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители Казахстана нацелены на государственный переворот и захват власти. Такие предположения выдвинул вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. «Это уже не протест, связанный с определенными экономическими или политическими сюжетами, это уже бунт, который нацелен на государственный переворот и насильственный захват власти. Это меняет ситуацию», — обратил внимание Косачев в интервью «Ведомостям». По его мнению, история началась как гражданский протест, когда жители страны отреагировали массовыми протестами на резкое повышение цен на газ. После этого, напомнил Косачев, власти заморозили цены на топливо и приняли решение отправить в отставку правительство. Вице-спикер считает, что если бы население прекратило свой бунт еще тогда, все закончилось бы в течение суток. Однако, по словам сенатора, характер протеста приобрел политические очертания: экс-президент Нурсултан Назарбаев должен уйти, а депутаты должны смениться. Власти и в этот раз отреагировали достаточно оперативно: руководство Совета безопасности полностью сменилось, президент сообщил, что готов провести очередные выборы. Косачев отметил, что митингующие и в этот раз «не заметили» ответных действий властей. Беспорядки в Казахстане начались еще 2 января. Митингующие вышли на улицы из-за резкого повышения цен на газ. На всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Кроме того, в стране отключили интернет, а банки объявили о временном прекращении работы.