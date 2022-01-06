Все банки Казахстана прекратили свою работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделение банка «УралТрансБанк». Екатеринбург, банкомат, уралтрансбанк, банкомат не работает
Банки не работают из-за протестов Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Все финансовые организации Казахстана приостановили работу на фоне протестов. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24» со ссылкой на пресс-секретаря Национального банка Олжаса Рамазанова.

«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», — сказал Рамазанов, передает РИА «Новости». По его словам, эта мера должна помочь защитить здоровье и жизнь сотрудников и клиентов финансовых организаций.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Причиной стал рост цен на газ для машин с 50-60 тенге до 120 тенге, передает «Федеральное агентство новостей». Митингующие требуют уменьшить стоимость вдвоем с учетом минимальной зарплаты. На территории страны ввели режим чрезвычайного положения до 19 января. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства. В Казахстане не работает интернет, сайты СМИ и официальных органов власти.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Все финансовые организации Казахстана приостановили работу на фоне протестов. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24» со ссылкой на пресс-секретаря Национального банка Олжаса Рамазанова. «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», — сказал Рамазанов, передает РИА «Новости». По его словам, эта мера должна помочь защитить здоровье и жизнь сотрудников и клиентов финансовых организаций. Протесты в Казахстане начались 2 января. Причиной стал рост цен на газ для машин с 50-60 тенге до 120 тенге, передает «Федеральное агентство новостей». Митингующие требуют уменьшить стоимость вдвоем с учетом минимальной зарплаты. На территории страны ввели режим чрезвычайного положения до 19 января. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства. В Казахстане не работает интернет, сайты СМИ и официальных органов власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...