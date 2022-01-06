Все банки Казахстана прекратили свою работу

Банки не работают из-за протестов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Все финансовые организации Казахстана приостановили работу на фоне протестов. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24» со ссылкой на пресс-секретаря Национального банка Олжаса Рамазанова.

«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», — сказал Рамазанов, передает РИА «Новости». По его словам, эта мера должна помочь защитить здоровье и жизнь сотрудников и клиентов финансовых организаций.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Причиной стал рост цен на газ для машин с 50-60 тенге до 120 тенге, передает «Федеральное агентство новостей». Митингующие требуют уменьшить стоимость вдвоем с учетом минимальной зарплаты. На территории страны ввели режим чрезвычайного положения до 19 января. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства. В Казахстане не работает интернет, сайты СМИ и официальных органов власти.

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