Антимонополисты Казахстана начали расследование по ценам на газ

08 января 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

В действиях компаний, продающих сжиженный газ, усматриваются признаки сговора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана начало расследование в отношении бизнесменов, занимающихся продажей сжиженного газа. Ведомство подозревает предпринимателей в сговоре. «В отношении 180 продавцов сжиженного газа начали расследование по подозрению в сговоре. <…> Итоги расследования будут завершены в течение 20 дней», — указано на сайте агентства. В АЗРК уточнили, что расследование проводится в отношении предпринимателей в 11 регионах Казахстана, в том числе в столице Нур-Султане. «При росте цены на реализацию СНГ (сжиженный нефтяной газ) в апреле по отношению к марту 2021 года через электронные торги в размере 1,6% субъекты повышали цены на 5,3%», — приводит данные ведомство. Уточняется, что уже завершено пять расследований нарушений законодательства в области защиты конкуренции. К примеру, выяснилось, что АО «СНПС-Актобемунайгаз» поднял цену за газ на торгах на 120% от базовой стоимости. Также привлечены к ответственности газосетевые организации, которые необоснованно отказывались от реализации газа частным владельцам автозаправок. Штрафы составили от 2 млн до 160 млн тенге. Резкое повышение цен на газ для автомобилей — до 120 тенге, — стало причиной протестов в Казахстане. Они начались 2 января и продолжаются до сих пор. Правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны. В столкновениях с протестующими погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. Это может служить доказательством действия террористов в стране. Токаев также заявлял, что в Алма-Аты действуют до 20 тысяч боевиков. Россия и некоторые другие страны в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила в Казахстан миротворцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана начало расследование в отношении бизнесменов, занимающихся продажей сжиженного газа. Ведомство подозревает предпринимателей в сговоре. «В отношении 180 продавцов сжиженного газа начали расследование по подозрению в сговоре. <…> Итоги расследования будут завершены в течение 20 дней», — указано на сайте агентства. В АЗРК уточнили, что расследование проводится в отношении предпринимателей в 11 регионах Казахстана, в том числе в столице Нур-Султане. «При росте цены на реализацию СНГ (сжиженный нефтяной газ) в апреле по отношению к марту 2021 года через электронные торги в размере 1,6% субъекты повышали цены на 5,3%», — приводит данные ведомство. Уточняется, что уже завершено пять расследований нарушений законодательства в области защиты конкуренции. К примеру, выяснилось, что АО «СНПС-Актобемунайгаз» поднял цену за газ на торгах на 120% от базовой стоимости. Также привлечены к ответственности газосетевые организации, которые необоснованно отказывались от реализации газа частным владельцам автозаправок. Штрафы составили от 2 млн до 160 млн тенге. Резкое повышение цен на газ для автомобилей — до 120 тенге, — стало причиной протестов в Казахстане. Они начались 2 января и продолжаются до сих пор. Правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны. В столкновениях с протестующими погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. Это может служить доказательством действия террористов в стране. Токаев также заявлял, что в Алма-Аты действуют до 20 тысяч боевиков. Россия и некоторые другие страны в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила в Казахстан миротворцев.