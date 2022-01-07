Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что бывшая столица республики Алма-Ата претерпела как минимум 6 волн террористических атак с участием нескольких десятков тысяч боевиков. Об этом Токаев написал на своей странице в социальной сети Twitter.
«Бандиты и террористы очень хорошо обучены, организованы и выполняют команды специального центра. Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, общее количество которых составило 20 тысяч», — написал президент республики в своем Twitter.
Токаев также делал ряд других заявлений по поводу ситуации в стране на своей странице в социальной сети. Глава Казахстана сообщил, что страна имеет дело «с хорошо подготовленными и скоординированными исполнителями и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны». Также президент отметил, что вести переговоры с террористами не собирается.
Протесты в Казахстане начались 2 января. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В ряде городов происходили столкновения с полицией. В результате погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что бывшая столица республики Алма-Ата претерпела как минимум 6 волн террористических атак с участием нескольких десятков тысяч боевиков. Об этом Токаев написал на своей странице в социальной сети Twitter. «Бандиты и террористы очень хорошо обучены, организованы и выполняют команды специального центра. Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, общее количество которых составило 20 тысяч», — написал президент республики в своем Twitter. Токаев также делал ряд других заявлений по поводу ситуации в стране на своей странице в социальной сети. Глава Казахстана сообщил, что страна имеет дело «с хорошо подготовленными и скоординированными исполнителями и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны». Также президент отметил, что вести переговоры с террористами не собирается. Протесты в Казахстане начались 2 января. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В ряде городов происходили столкновения с полицией. В результате погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска.