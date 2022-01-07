Токаев рассказал о 6 волнах нападения террористов в Алматы. «Говорили не на казахском языке»

08 января 2022 в 02:05 Размер текста - 17 +

Всего в террористических операциях участвовало около 20 тысяч боевиков, заявил Токаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что бывшая столица республики Алма-Ата претерпела как минимум 6 волн террористических атак с участием нескольких десятков тысяч боевиков. Об этом Токаев написал на своей странице в социальной сети Twitter. «Бандиты и террористы очень хорошо обучены, организованы и выполняют команды специального центра. Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, общее количество которых составило 20 тысяч», — написал президент республики в своем Twitter. Токаев также делал ряд других заявлений по поводу ситуации в стране на своей странице в социальной сети. Глава Казахстана сообщил, что страна имеет дело «с хорошо подготовленными и скоординированными исполнителями и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны». Также президент отметил, что вести переговоры с террористами не собирается. Протесты в Казахстане начались 2 января. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В ряде городов происходили столкновения с полицией. В результате погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что бывшая столица республики Алма-Ата претерпела как минимум 6 волн террористических атак с участием нескольких десятков тысяч боевиков. Об этом Токаев написал на своей странице в социальной сети Twitter. «Бандиты и террористы очень хорошо обучены, организованы и выполняют команды специального центра. Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, общее количество которых составило 20 тысяч», — написал президент республики в своем Twitter. Токаев также делал ряд других заявлений по поводу ситуации в стране на своей странице в социальной сети. Глава Казахстана сообщил, что страна имеет дело «с хорошо подготовленными и скоординированными исполнителями и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны». Также президент отметил, что вести переговоры с террористами не собирается. Протесты в Казахстане начались 2 января. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В ряде городов происходили столкновения с полицией. В результате погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска.