Под Алматы развернулся многочасовой бой

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Противостояние идет вдоль трассы в Бишкек Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В пригороде Алматы возле трассы в Бишкек идет бой. Об этом сообщают местные жители.

«Речь идет об окрестностях поселка Райымбек. Бой продолжается несколько часов», — передает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на местных жителей. По неподтвержденным данным, участвовавшие в протестах граждане Киргизии пытаются вернуться на родину, уточняет «Газета.ру».

По информации МВД Казахстана, боестолкновения в районе населенного пункта Райымбек в пригороде Алматы не наблюдается. Как уточняют очевидцы, «были слышны отдельные выстрелы, отдельные очереди из огнестрельного оружия».

Беспорядки в Казахстане начались сразу после Нового года. Протестующие мародерствуют и применяют насилие к силовикам. В стране введено чрезвычайное положение. Российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский отметил, что за протестами в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов.

Президент Казахстана запросил помощи у ОДКБ. В республику направлены миротворцы из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана. Их основными задачами в Казахстане является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле, сообщили в Минобороны РФ.

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В пригороде Алматы возле трассы в Бишкек идет бой. Об этом сообщают местные жители. «Речь идет об окрестностях поселка Райымбек. Бой продолжается несколько часов», — передает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на местных жителей. По неподтвержденным данным, участвовавшие в протестах граждане Киргизии пытаются вернуться на родину, уточняет «Газета.ру». По информации МВД Казахстана, боестолкновения в районе населенного пункта Райымбек в пригороде Алматы не наблюдается. Как уточняют очевидцы, «были слышны отдельные выстрелы, отдельные очереди из огнестрельного оружия». Беспорядки в Казахстане начались сразу после Нового года. Протестующие мародерствуют и применяют насилие к силовикам. В стране введено чрезвычайное положение. Российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский отметил, что за протестами в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов. Президент Казахстана запросил помощи у ОДКБ. В республику направлены миротворцы из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана. Их основными задачами в Казахстане является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле, сообщили в Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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