Задержанного в Казахстане корреспондента RT отпустили на свободу

Внештатного корреспондента RT, задержанного силовиками в Казахстане, отпустили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко был отпущен на свободу. Он был задержан силовиками в Казахстане 8 января.

«Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко, ранее задержанный в Казахстане, отпущен на свободу», — сообщает RT. Отмечается, что он связался со своей женой.

Ранее сообщалось о задержании Обищенко в Алма-Ате в ходе зачистки силовиков, передает Nation News. Продюсер RT Россия Михаил Краснов рассказал о подробностях задержания внештатного корреспондента, пишет RT.

2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого повышения цен на газ. Волнения охватили всю территорию государства. В стране был введен режим чрезвычайного положения. В Казахстане задержали тысячи террористов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у ОДКБ. В республику были направлены миротворцы из России, Армении, Белоруссии и Таджикистана. В их задачи входит охрана важных государственных и военных объектов и оказание содействия силовикам Казахстана в стабилизации обстановки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам