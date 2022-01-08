Задержанного в Казахстане корреспондента RT отпустили на свободу

Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко был отпущен на свободу. Он был задержан силовиками в Казахстане 8 января.
«Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко, ранее задержанный в Казахстане, отпущен на свободу», — сообщает RT. Отмечается, что он связался со своей женой.
Ранее сообщалось о задержании Обищенко в Алма-Ате в ходе зачистки силовиков, передает Nation News. Продюсер RT Россия Михаил Краснов рассказал о подробностях задержания внештатного корреспондента, пишет RT.
Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко был отпущен на свободу. Он был задержан силовиками в Казахстане 8 января. «Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко, ранее задержанный в Казахстане, отпущен на свободу», — сообщает RT. Отмечается, что он связался со своей женой. Ранее сообщалось о задержании Обищенко в Алма-Ате в ходе зачистки силовиков, передает Nation News. Продюсер RT Россия Михаил Краснов рассказал о подробностях задержания внештатного корреспондента, пишет RT. 2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого повышения цен на газ. Волнения охватили всю территорию государства. В стране был введен режим чрезвычайного положения. В Казахстане задержали тысячи террористов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у ОДКБ. В республику были направлены миротворцы из России, Армении, Белоруссии и Таджикистана. В их задачи входит охрана важных государственных и военных объектов и оказание содействия силовикам Казахстана в стабилизации обстановки.