07 января 2022

Лукашенко обсудил с Назарбаевым ситуацию в Казахстане

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Визит в Казахстан. Заседание ВЕЭС. 14 − 16 октября 2015 г., лукашенко александр
Лукашенко обсудил с Назарбаевым ситуацию в Казахстане Фото:
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Беспорядки в Казахстане

В пятницу, 7 января, между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся телефонный разговор. Об этом сообщили в госагентстве БелТА.

«Еще один телефонный разговор провел сегодня вечером президент Беларуси Александр Лукашенко — с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — говорится в сообщении госагентства БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

В ходе разговоре собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане. Сообщается, что иных подробностей нет. На официальном сайте Лукашенко информации об этом нет.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января. Люди вышли на улицы из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. К 6 числу протесты охватили всю страну. В этот же день более 1000 человек пострадали, из них 400 граждан были госпитализированы.

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В пятницу, 7 января, между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся телефонный разговор. Об этом сообщили в госагентстве БелТА. «Еще один телефонный разговор провел сегодня вечером президент Беларуси Александр Лукашенко — с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — говорится в сообщении госагентства БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента. В ходе разговоре собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане. Сообщается, что иных подробностей нет. На официальном сайте Лукашенко информации об этом нет. Массовые протесты начались в Казахстане 2 января. Люди вышли на улицы из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. К 6 числу протесты охватили всю страну. В этот же день более 1000 человек пострадали, из них 400 граждан были госпитализированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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