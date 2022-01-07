Лукашенко обсудил с Назарбаевым ситуацию в Казахстане

В пятницу, 7 января, между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся телефонный разговор. Об этом сообщили в госагентстве БелТА.
«Еще один телефонный разговор провел сегодня вечером президент Беларуси Александр Лукашенко — с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — говорится в сообщении госагентства БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.
В ходе разговоре собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане. Сообщается, что иных подробностей нет. На официальном сайте Лукашенко информации об этом нет.
Массовые протесты начались в Казахстане 2 января. Люди вышли на улицы из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. К 6 числу протесты охватили всю страну. В этот же день более 1000 человек пострадали, из них 400 граждан были госпитализированы.
В пятницу, 7 января, между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся телефонный разговор. Об этом сообщили в госагентстве БелТА. «Еще один телефонный разговор провел сегодня вечером президент Беларуси Александр Лукашенко — с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — говорится в сообщении госагентства БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента. В ходе разговоре собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане. Сообщается, что иных подробностей нет. На официальном сайте Лукашенко информации об этом нет. Массовые протесты начались в Казахстане 2 января. Люди вышли на улицы из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. К 6 числу протесты охватили всю страну. В этот же день более 1000 человек пострадали, из них 400 граждан были госпитализированы.