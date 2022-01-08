Курганец, жаловавшийся Путину, судится со школой и психбольницей

10 января 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Истец учитель Владимир Кочеулов хочет привлечь психбольницу в качестве соответчика по иску к школе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Звериноголовский районный суд рассмотрит иск учителя истории Владимира Кочеулова, отстраненного от работы из-за результатов психиатрического освидетельствования. Кочеулов хочет привлечь психиатров в качестве соответчика, сообщил истец URA.RU. «Первое заседание суда по моему иску к Звериноголовской школе состоится 11 января. В суде планирую уточнить исковые требования и привлечь в качестве соответчика „Курганскую психоневрологическую больницу“. Сейчас я направил копию иска администрации школы. Предполагаю, что меня могут уволить с 13 января так, чтобы я не смог восстановиться на работе», — рассказал Владимир Кочеулов. Ранее URA.RU писало, что учитель истории из Звериноголовского района (Курганская область) Владимир Кочеулов отстранен от работы из-за отрицательного заключения комиссии психиатров. Кочеулов уверен, что районные чиновники пытаются уволить его из-за деятельности по защите прав учителей. Теперь он требует признать распоряжение незаконным, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Ранее он жаловался президенту Путину на низкую зарплату и прессинг местной власти. После «зарплатного бунта» учителей уволили важного чиновника. До отстранения от работы Кочеулов также планировал поднять проблему нерегулярной выплаты стимулирующих доплат звериноголовским учителям в 2021 году. Активист считает, что отправлять учителей к психиатрам не было основания. Он также подчеркивал, что врачам представили отрицательную характеристику учителя, после чего дали карандаш для прохождения теста. Власти района прокомментировали отстранение учителя, за Кочеулова заступился родкомитет региона. В департаменте образования и науки сообщили, что в трех районах Курганской области педагогов отправляли к психиатрам по представлению прокуратуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Звериноголовский районный суд рассмотрит иск учителя истории Владимира Кочеулова, отстраненного от работы из-за результатов психиатрического освидетельствования. Кочеулов хочет привлечь психиатров в качестве соответчика, сообщил истец URA.RU. «Первое заседание суда по моему иску к Звериноголовской школе состоится 11 января. В суде планирую уточнить исковые требования и привлечь в качестве соответчика „Курганскую психоневрологическую больницу“. Сейчас я направил копию иска администрации школы. Предполагаю, что меня могут уволить с 13 января так, чтобы я не смог восстановиться на работе», — рассказал Владимир Кочеулов. Ранее URA.RU писало, что учитель истории из Звериноголовского района (Курганская область) Владимир Кочеулов отстранен от работы из-за отрицательного заключения комиссии психиатров. Кочеулов уверен, что районные чиновники пытаются уволить его из-за деятельности по защите прав учителей. Теперь он требует признать распоряжение незаконным, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Ранее он жаловался президенту Путину на низкую зарплату и прессинг местной власти. После «зарплатного бунта» учителей уволили важного чиновника. До отстранения от работы Кочеулов также планировал поднять проблему нерегулярной выплаты стимулирующих доплат звериноголовским учителям в 2021 году. Активист считает, что отправлять учителей к психиатрам не было основания. Он также подчеркивал, что врачам представили отрицательную характеристику учителя, после чего дали карандаш для прохождения теста. Власти района прокомментировали отстранение учителя, за Кочеулова заступился родкомитет региона. В департаменте образования и науки сообщили, что в трех районах Курганской области педагогов отправляли к психиатрам по представлению прокуратуры.