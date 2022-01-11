11 января 2022

Губернатор Шумков инициировал объединение двух вузов Кургана

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Вопрос объединения КГУ и КГСХА прорабатывается в правительстве России Фото:

С инициативой объединить Курганскую государственную сельхозакадемию (КГСХА) и Курганский госуниверситет (КГУ) в Минсельхоз РФ и Минобрнауки РФ обращался губернатор Вадим Шумков. Сейчас этот вопрос прорабатывается в правительстве РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе Минобрнауки.

«В Минобрнауки России и Минсельхоз России поступило обращение губернатора Курганской области по вопросу усовершенствования системы высшего образования в регионе. Предложено рассмотреть возможность реорганизации КГСХА им. Т.С. Мальцева через ее присоединение к КГУ, благодаря чему будет создан единый опорный вуз в регионе», — сообщили в Минобрнауки в ответ на запрос URA.RU.

Оба министерства поддержали эту идею, подготовили совместное обращение по объединению вузов и направили его в правительство РФ. «Совместная проработка инициативы губернатора по объединению двух вузов — хороший пример межведомственной работы Минобрнауки и Минсельхоза по повышению эффективности качества высшего образования в сфере агропромышленного комплекса», — заявил директор департамента координации деятельности в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России Вугар Багиров.

Ректор КГУ Надежда Дубив считает, что реорганизация позволит объединить научный потенциал КГУ и КГСХА, повысить качество научных исследований, привлечь новых индустриальных партнеров. Ректор КГСХА Владимир Чумаков также считает, что объединение выведет подготовку кадров в регионе на более высокий уровень.

«Появление опорного вуза необходимо и студентам для получения более качественного образования, и профессорско-преподавательскому составу, и предприятиям региона, которые нуждаются в квалифицированных кадрах. Это позволит усовершенствовать систему высшего образования в Курганской области, внедрить новые востребованные направления подготовки», — приводят в пресс-службе Минобрнауки слова Шумкова.

О предстоящей смене учредителя для КГСХА ранее сообщали источники URA.RU. Это позволит запустить процедуру объединения КГСХА и КГУ. Позже в Минсельхозе России подтвердили, что вопрос реорганизации КГСХА находится в стадии проработки.

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С инициативой объединить Курганскую государственную сельхозакадемию (КГСХА) и Курганский госуниверситет (КГУ) в Минсельхоз РФ и Минобрнауки РФ обращался губернатор Вадим Шумков. Сейчас этот вопрос прорабатывается в правительстве РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе Минобрнауки. «В Минобрнауки России и Минсельхоз России поступило обращение губернатора Курганской области по вопросу усовершенствования системы высшего образования в регионе. Предложено рассмотреть возможность реорганизации КГСХА им. Т.С. Мальцева через ее присоединение к КГУ, благодаря чему будет создан единый опорный вуз в регионе», — сообщили в Минобрнауки в ответ на запрос URA.RU. Оба министерства поддержали эту идею, подготовили совместное обращение по объединению вузов и направили его в правительство РФ. «Совместная проработка инициативы губернатора по объединению двух вузов — хороший пример межведомственной работы Минобрнауки и Минсельхоза по повышению эффективности качества высшего образования в сфере агропромышленного комплекса», — заявил директор департамента координации деятельности в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России Вугар Багиров. Ректор КГУ Надежда Дубив считает, что реорганизация позволит объединить научный потенциал КГУ и КГСХА, повысить качество научных исследований, привлечь новых индустриальных партнеров. Ректор КГСХА Владимир Чумаков также считает, что объединение выведет подготовку кадров в регионе на более высокий уровень. «Появление опорного вуза необходимо и студентам для получения более качественного образования, и профессорско-преподавательскому составу, и предприятиям региона, которые нуждаются в квалифицированных кадрах. Это позволит усовершенствовать систему высшего образования в Курганской области, внедрить новые востребованные направления подготовки», — приводят в пресс-службе Минобрнауки слова Шумкова. О предстоящей смене учредителя для КГСХА ранее сообщали источники URA.RU. Это позволит запустить процедуру объединения КГСХА и КГУ. Позже в Минсельхозе России подтвердили, что вопрос реорганизации КГСХА находится в стадии проработки.
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