Президент Казахстана обозначил сроки восстановления Алматы

13 января 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

Токаев считает, что для восстановления города понадобится восемь месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На восстановление Казахстана после массовых митингов дали восемь месяцев. Соответствующее заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Даю восемь месяцев… основные объекты надо восстановить, но работа будет продолжаться и далее», — сказал Токаев про восстановление инфраструктуры Алма-Аты в эфире телеканала «Хабар 24». Президент страны отметил, что Алматы — город, в котором он родился и учился. По его словам, сейчас стоит задача в короткие сроки восстановить этот город, причем так, чтобы он выглядел еще лучше, чем до последних событий. Он заявил, что это дело чести для него, так как он является и президентом государства, и его гражданином в том числе. Ранее Токаев подписал указ, согласно которому режим чрезвычайного положения (ЧП) должен быть отменен 13 января в ряде регионов. В их число вошли Северо-Казахстанская, Павлодарская и Западно-Казахстанская области. Режим ЧП ввели сначала в Мангистауской области и городе Алматы, но затем мера распространилась на всю страну. В Казахстане 2 января начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Президент страны попросил помощи у стран, входящих в ОДКБ. Российские войска откликнулись на призыв. Также известно о случаях нападения протестующих на полицию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На восстановление Казахстана после массовых митингов дали восемь месяцев. Соответствующее заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Даю восемь месяцев… основные объекты надо восстановить, но работа будет продолжаться и далее», — сказал Токаев про восстановление инфраструктуры Алма-Аты в эфире телеканала «Хабар 24». Президент страны отметил, что Алматы — город, в котором он родился и учился. По его словам, сейчас стоит задача в короткие сроки восстановить этот город, причем так, чтобы он выглядел еще лучше, чем до последних событий. Он заявил, что это дело чести для него, так как он является и президентом государства, и его гражданином в том числе. Ранее Токаев подписал указ, согласно которому режим чрезвычайного положения (ЧП) должен быть отменен 13 января в ряде регионов. В их число вошли Северо-Казахстанская, Павлодарская и Западно-Казахстанская области. Режим ЧП ввели сначала в Мангистауской области и городе Алматы, но затем мера распространилась на всю страну. В Казахстане 2 января начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Президент страны попросил помощи у стран, входящих в ОДКБ. Российские войска откликнулись на призыв. Также известно о случаях нападения протестующих на полицию.