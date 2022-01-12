12 января 2022

Президент Казахстана обозначил сроки восстановления Алматы

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Обстановка в Алма-Ате после погромов. Алма-Ата, Казахстан, пожарище, сгоревший автомобиль, казахстан, резиденция президента, последствия пожара, Алма-Ата, Алматы, алмаата
Токаев считает, что для восстановления города понадобится восемь месяцев Фото:

На восстановление Казахстана после массовых митингов дали восемь месяцев. Соответствующее заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Даю восемь месяцев… основные объекты надо восстановить, но работа будет продолжаться и далее», — сказал Токаев про восстановление инфраструктуры Алма-Аты в эфире телеканала «Хабар 24».

Президент страны отметил, что Алматы — город, в котором он родился и учился. По его словам, сейчас стоит задача в короткие сроки восстановить этот город, причем так, чтобы он выглядел еще лучше, чем до последних событий. Он заявил, что это дело чести для него, так как он является и президентом государства, и его гражданином в том числе.

Ранее Токаев подписал указ, согласно которому режим чрезвычайного положения (ЧП) должен быть отменен 13 января в ряде регионов. В их число вошли Северо-Казахстанская, Павлодарская и Западно-Казахстанская области. Режим ЧП ввели сначала в Мангистауской области и городе Алматы, но затем мера распространилась на всю страну. В Казахстане 2 января начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Президент страны попросил помощи у стран, входящих в ОДКБ. Российские войска откликнулись на призыв. Также известно о случаях нападения протестующих на полицию.

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На восстановление Казахстана после массовых митингов дали восемь месяцев. Соответствующее заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Даю восемь месяцев… основные объекты надо восстановить, но работа будет продолжаться и далее», — сказал Токаев про восстановление инфраструктуры Алма-Аты в эфире телеканала «Хабар 24». Президент страны отметил, что Алматы — город, в котором он родился и учился. По его словам, сейчас стоит задача в короткие сроки восстановить этот город, причем так, чтобы он выглядел еще лучше, чем до последних событий. Он заявил, что это дело чести для него, так как он является и президентом государства, и его гражданином в том числе. Ранее Токаев подписал указ, согласно которому режим чрезвычайного положения (ЧП) должен быть отменен 13 января в ряде регионов. В их число вошли Северо-Казахстанская, Павлодарская и Западно-Казахстанская области. Режим ЧП ввели сначала в Мангистауской области и городе Алматы, но затем мера распространилась на всю страну. В Казахстане 2 января начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Президент страны попросил помощи у стран, входящих в ОДКБ. Российские войска откликнулись на призыв. Также известно о случаях нападения протестующих на полицию.
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