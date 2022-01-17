В Кургане молодого врача вынудили уволиться из больницы

18 января 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Молодому стоматологу детской поликлиники предложили почти год работать стажером за 50% зарплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане молодой врач детской стоматологической поликлиники вынуждена была уволиться из-за приказа главврача о девятимесячной стажировке. Суд признал приказ незаконным, но место работы пришлось поменять, рассказала стоматолог URA.RU. «Я окончила ОмГМУ и имею аккредитацию специалиста, проходила практику в Курганской детской стоматологической поликлинике, после чего мне предложили трудоустройство. В августе 2021 года устроилась в поликлинику на должность врача-стоматолога, при этом мне сказали, что через пару недель стажировки меня поставят в смену. Но в смены меня не ставили, несмотря на подтверждение коллег-врачей, что я готова к работе. Я сама говорила, что хочу работать. Спустя четыре месяца мне дали на подпись приказ, написанный задним числом от 18 августа, о девятимесячной стажировке. Я всю работу выполняла, заменяла врачей при необходимости, но получала зарплату стажера — на 50% меньше. То есть главврач хотела, чтобы молодой специалист год работал за копейки», — рассказала стоматолог. Молодой врач направила в департамент здравоохранения просьбу разобраться в ситуации, но ответа не получила. Она обратилась к юристу и подала иск в суд, при этом отношения с главврачом окончательно испортились. В декабре девушка уволилась из поликлиники. 17 января суд признал приказ о девятимесячной стажировке незаконным. «Я еще не решила, буду ли подавать иск о компенсации, ведь я много потеряла в зарплате. Это ситуация показывает реальное отношение к молодым врачам, которые хотят работать, но им не дают», — говорит собеседница. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU сообщили, что в медицинской организации проводится проверка. По результатам проверки будут приняты меры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане молодой врач детской стоматологической поликлиники вынуждена была уволиться из-за приказа главврача о девятимесячной стажировке. Суд признал приказ незаконным, но место работы пришлось поменять, рассказала стоматолог URA.RU. «Я окончила ОмГМУ и имею аккредитацию специалиста, проходила практику в Курганской детской стоматологической поликлинике, после чего мне предложили трудоустройство. В августе 2021 года устроилась в поликлинику на должность врача-стоматолога, при этом мне сказали, что через пару недель стажировки меня поставят в смену. Но в смены меня не ставили, несмотря на подтверждение коллег-врачей, что я готова к работе. Я сама говорила, что хочу работать. Спустя четыре месяца мне дали на подпись приказ, написанный задним числом от 18 августа, о девятимесячной стажировке. Я всю работу выполняла, заменяла врачей при необходимости, но получала зарплату стажера — на 50% меньше. То есть главврач хотела, чтобы молодой специалист год работал за копейки», — рассказала стоматолог. Молодой врач направила в департамент здравоохранения просьбу разобраться в ситуации, но ответа не получила. Она обратилась к юристу и подала иск в суд, при этом отношения с главврачом окончательно испортились. В декабре девушка уволилась из поликлиники. 17 января суд признал приказ о девятимесячной стажировке незаконным. «Я еще не решила, буду ли подавать иск о компенсации, ведь я много потеряла в зарплате. Это ситуация показывает реальное отношение к молодым врачам, которые хотят работать, но им не дают», — говорит собеседница. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU сообщили, что в медицинской организации проводится проверка. По результатам проверки будут приняты меры.