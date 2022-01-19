Курганские единороссы ищут кандидатов в депутаты новых округов

Праймериз ЕР связано с выборами депутатов семи округов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области представители «Единой России» проведут внутрипартийное предварительное голосование среди желающих стать кандидатами на пост депутата одного из семи муниципальных округов региона. Данная информация размещена на сайте реготделения партии.

«В муниципальных округах началась подготовка к выборам депутатов дум первого созыва. <…> В соответствии с Уставом партии, „Единая Россия“ выдвигает своих кандидатов на выборы по результатам предварительного голосования», — указано в сообщении.

Праймериз будет связано с выборами депутатов Белозерского, Звериноголовского, Каргапольского, Мишкинского, Мокроусовского, Частоозерского и Шадринского муниципальных округов. Прием заявок от кандидатов закончится в феврале. Участником праймериз сможет стать член или сторонник партии из России старше 18 лет без судимости.

В 2021 году в Курганской области представители ЕР проводили праймериз перед выборами в Госдуму и гордуму Кургана. Явка на праймериз партии в регионе составила около 11% от общего числа избирателей в области.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам