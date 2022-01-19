19 января 2022

Курганское правительство отказалось платить сироте компенсацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские административные здания. Курган, правительство курганской области, здание правительства
Правительство Курганской области обжалует решение суда по иску сироты из Шадринска Фото:

Правительство Курганской области обжалует решение Шадринского суда о компенсации морального вреда и судебных расходов сироте, которого незаконно оштрафовали за отсутствие паспорта. Речь идет о сумме чуть более семи тысяч рублей. Апелляционная жалоба есть в распоряжении URA.RU

«Правительство Курганской области с решением Шадринского районного суда от 3 декабря 2021 года не согласно, считает его принятым с нарушением норм материального и процессуального права», — говорится в апелляционной жалобе правительства региона. В обосновании указано, что правительство не является финансовым органом и не может отвечать по обязательствам муниципальных образований.

Комиссия по делам несовершеннолетних Шадринска, которая незаконно оштрафовала сироту, подведомственна администрации города. Убытки истцу были причинены именно в результате действий комиссии. Ущерб и судебные расходы подлежат к взысканию за счет бюджета города. Что касается взыскания морального вреда, то в жалобе отмечается, что сирота в судебных заседаниях не участвовал и пояснений, подтверждающих причинение ему морального вреда, не давал.

Ранее URA.RU писало, что курганского сироту дважды оштрафовали за отсутствие паспорта. 17-летний юноша пошел из общежития учебного заведения в кафе без документа. Сотрудники полиции посчитали, что это нарушает режим повышенной готовности. Комиссия по делам несовершеннолетних наказала студента колледжа штрафами на 30 тысяч рублей. Шадринский суд отменил штрафы курганскому сироте. В декабре юноша отсудил у мэрии и правительства области 1000 рублей в счет компенсации морального вреда и 6000 рублей — судебных издержек.

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Правительство Курганской области обжалует решение Шадринского суда о компенсации морального вреда и судебных расходов сироте, которого незаконно оштрафовали за отсутствие паспорта. Речь идет о сумме чуть более семи тысяч рублей. Апелляционная жалоба есть в распоряжении URA.RU «Правительство Курганской области с решением Шадринского районного суда от 3 декабря 2021 года не согласно, считает его принятым с нарушением норм материального и процессуального права», — говорится в апелляционной жалобе правительства региона. В обосновании указано, что правительство не является финансовым органом и не может отвечать по обязательствам муниципальных образований. Комиссия по делам несовершеннолетних Шадринска, которая незаконно оштрафовала сироту, подведомственна администрации города. Убытки истцу были причинены именно в результате действий комиссии. Ущерб и судебные расходы подлежат к взысканию за счет бюджета города. Что касается взыскания морального вреда, то в жалобе отмечается, что сирота в судебных заседаниях не участвовал и пояснений, подтверждающих причинение ему морального вреда, не давал. Ранее URA.RU писало, что курганского сироту дважды оштрафовали за отсутствие паспорта. 17-летний юноша пошел из общежития учебного заведения в кафе без документа. Сотрудники полиции посчитали, что это нарушает режим повышенной готовности. Комиссия по делам несовершеннолетних наказала студента колледжа штрафами на 30 тысяч рублей. Шадринский суд отменил штрафы курганскому сироте. В декабре юноша отсудил у мэрии и правительства области 1000 рублей в счет компенсации морального вреда и 6000 рублей — судебных издержек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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