24 января 2022

Экс-депутат Кургана связала вандализм с незнанием истории СССР

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Заседание городской Думы. Курган, дорофеева людмила, чтение
Своим мнением бывший депутат Людмила Дорофеева поделилась во время пресс-конференции в мэрии Фото:

В Кургане вандалы портят объекты времен СССР из-за того, что мало знают про этот период. Об этом 25 января на пресс-конференции в мэрии сообщила бывший депутат гордумы, директор библиотечно-информационной системы Кургана Людмила Дорофеева.

«Мы относимся к этому периоду так, будто его в истории нашего государства не было. Что наша молодежь знает о периоде СССР? Репрессии, Сталин, Ленин. Наверное, поэтому наша молодежь проявляет вандализм по отношению к памятникам, относящимся к советскому периоду, в том числе к Вечному огню», — передает слова Дорофеевой издание 45.ру.

Дорофеева отметила, что в курганских библиотеках будут рассказывать о культуре СССР. По ее словам, библиотекари будут работать с темами, посвященными лучшим советским песням фильмам, образцам литературы и писателям.

Вандалы в Курганской области, в том числе, портят арт-объекты, колонки с подогревом и другие объекты. Ранее на вандалов, которые ломают остановки, жаловался глава региона Вадим Шумков.

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В Кургане вандалы портят объекты времен СССР из-за того, что мало знают про этот период. Об этом 25 января на пресс-конференции в мэрии сообщила бывший депутат гордумы, директор библиотечно-информационной системы Кургана Людмила Дорофеева. «Мы относимся к этому периоду так, будто его в истории нашего государства не было. Что наша молодежь знает о периоде СССР? Репрессии, Сталин, Ленин. Наверное, поэтому наша молодежь проявляет вандализм по отношению к памятникам, относящимся к советскому периоду, в том числе к Вечному огню», — передает слова Дорофеевой издание 45.ру. Дорофеева отметила, что в курганских библиотеках будут рассказывать о культуре СССР. По ее словам, библиотекари будут работать с темами, посвященными лучшим советским песням фильмам, образцам литературы и писателям. Вандалы в Курганской области, в том числе, портят арт-объекты, колонки с подогревом и другие объекты. Ранее на вандалов, которые ломают остановки, жаловался глава региона Вадим Шумков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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