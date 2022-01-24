Экс-депутат Кургана связала вандализм с незнанием истории СССР

Своим мнением бывший депутат Людмила Дорофеева поделилась во время пресс-конференции в мэрии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане вандалы портят объекты времен СССР из-за того, что мало знают про этот период. Об этом 25 января на пресс-конференции в мэрии сообщила бывший депутат гордумы, директор библиотечно-информационной системы Кургана Людмила Дорофеева.

«Мы относимся к этому периоду так, будто его в истории нашего государства не было. Что наша молодежь знает о периоде СССР? Репрессии, Сталин, Ленин. Наверное, поэтому наша молодежь проявляет вандализм по отношению к памятникам, относящимся к советскому периоду, в том числе к Вечному огню», — передает слова Дорофеевой издание 45.ру.

Дорофеева отметила, что в курганских библиотеках будут рассказывать о культуре СССР. По ее словам, библиотекари будут работать с темами, посвященными лучшим советским песням фильмам, образцам литературы и писателям.

Вандалы в Курганской области, в том числе, портят арт-объекты, колонки с подогревом и другие объекты. Ранее на вандалов, которые ломают остановки, жаловался глава региона Вадим Шумков.

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