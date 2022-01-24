Экс-депутат Кургана связала вандализм с незнанием истории СССР

В Кургане вандалы портят объекты времен СССР из-за того, что мало знают про этот период. Об этом 25 января на пресс-конференции в мэрии сообщила бывший депутат гордумы, директор библиотечно-информационной системы Кургана Людмила Дорофеева.
«Мы относимся к этому периоду так, будто его в истории нашего государства не было. Что наша молодежь знает о периоде СССР? Репрессии, Сталин, Ленин. Наверное, поэтому наша молодежь проявляет вандализм по отношению к памятникам, относящимся к советскому периоду, в том числе к Вечному огню», — передает слова Дорофеевой издание 45.ру.
Дорофеева отметила, что в курганских библиотеках будут рассказывать о культуре СССР. По ее словам, библиотекари будут работать с темами, посвященными лучшим советским песням фильмам, образцам литературы и писателям.
В Кургане вандалы портят объекты времен СССР из-за того, что мало знают про этот период. Об этом 25 января на пресс-конференции в мэрии сообщила бывший депутат гордумы, директор библиотечно-информационной системы Кургана Людмила Дорофеева. «Мы относимся к этому периоду так, будто его в истории нашего государства не было. Что наша молодежь знает о периоде СССР? Репрессии, Сталин, Ленин. Наверное, поэтому наша молодежь проявляет вандализм по отношению к памятникам, относящимся к советскому периоду, в том числе к Вечному огню», — передает слова Дорофеевой издание 45.ру. Дорофеева отметила, что в курганских библиотеках будут рассказывать о культуре СССР. По ее словам, библиотекари будут работать с темами, посвященными лучшим советским песням фильмам, образцам литературы и писателям. Вандалы в Курганской области, в том числе, портят арт-объекты, колонки с подогревом и другие объекты. Ранее на вандалов, которые ломают остановки, жаловался глава региона Вадим Шумков.