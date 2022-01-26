Сенатор Россель предложил расстреливать педофилов

26 января 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Эдуард Россель призвал не «кормить из бюджета» осужденных за педофилию Фото: Анна Майорова © URA.RU Людей, повторно осужденных за педофилию, следует подвергать смертной казни. С таким заявлением выступил сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель на заседании Совета Федерации, где рассматривался законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. «Непонятно почему, но как-то очень лояльно к этому [педофилии] относимся. Ведь это поступок звериный — это не человек делает, это зверь. И за это надо просто стрелять! А пожизненное [заключение] — это мы их будем содержать на областном и на федеральном бюджете. Они не работают, они будут сидеть, а мы их будем кормить. Их надо стрелять!» — высказался Эдуард Россель. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попыталась успокоить сенатора: «Это психически больные люди, звери, нелюди. Конечно, их нужно изолировать от общества. Но, Эдуард Эргартович, я против восстановления смертной казни, поэтому здесь я вас не поддержу». На голосовании Совет Федерации единогласно одобрил инициативу о пожизненном заключении. Ранее законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов приняла Госдума. За ужесточение наказания по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних также выступила уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова. На данный момент к пожизненному заключению приговаривают лишь тех, кто совершил особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности в отношении ребенка до 14 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Людей, повторно осужденных за педофилию, следует подвергать смертной казни. С таким заявлением выступил сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель на заседании Совета Федерации, где рассматривался законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. «Непонятно почему, но как-то очень лояльно к этому [педофилии] относимся. Ведь это поступок звериный — это не человек делает, это зверь. И за это надо просто стрелять! А пожизненное [заключение] — это мы их будем содержать на областном и на федеральном бюджете. Они не работают, они будут сидеть, а мы их будем кормить. Их надо стрелять!» — высказался Эдуард Россель. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попыталась успокоить сенатора: «Это психически больные люди, звери, нелюди. Конечно, их нужно изолировать от общества. Но, Эдуард Эргартович, я против восстановления смертной казни, поэтому здесь я вас не поддержу». На голосовании Совет Федерации единогласно одобрил инициативу о пожизненном заключении. Ранее законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов приняла Госдума. За ужесточение наказания по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних также выступила уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова. На данный момент к пожизненному заключению приговаривают лишь тех, кто совершил особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности в отношении ребенка до 14 лет.