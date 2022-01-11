Терапевт рассказал о новых проблемах с организмом при постковиде

12 января 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

При постковиде может нарушиться работа органов ЖКТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При постковидном синдроме могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. «Для постковида характерно нарушение аппетита, поносы, которые мы легко купируем, различные боли, вздутия, так как идет поражение центральной нервной системы, которая в том числе регулирует пищеварительные функции. Это чисто постковидная ситуация. Все симптомы быстро уходят при атикоагулянтной (угнетение активности свертываемости крови и образования тромбов, — прим. URA.RU) терапии», — объяснил Павел Воробьев. В беседе с URA.RU доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов добавил, что COVID-19 может спровоцировать развитие аутоиммунных гастритов. «Случаи аутоиммунных гастритов описаны давно, но коронавирус может стать пусковым механизмом для их появления. При аутоиммунных процессах образуются антитела, способные повреждать собственные ткани. Может в итоге возникнуть атрофический гастрит, при котором слизистая желудка теряет свои свойства, вырабатывает меньше пищеварительных ферментов, из-за чего начинает страдать переваривание определенных продуктов», — заявил он. Ранее гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, психиатр Министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе рассказал об основным симптомах постковидного синдрома. Чаще всего это раздражительность и частичная амнезия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При постковидном синдроме могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. «Для постковида характерно нарушение аппетита, поносы, которые мы легко купируем, различные боли, вздутия, так как идет поражение центральной нервной системы, которая в том числе регулирует пищеварительные функции. Это чисто постковидная ситуация. Все симптомы быстро уходят при атикоагулянтной (угнетение активности свертываемости крови и образования тромбов, — прим. URA.RU) терапии», — объяснил Павел Воробьев. В беседе с URA.RU доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов добавил, что COVID-19 может спровоцировать развитие аутоиммунных гастритов. «Случаи аутоиммунных гастритов описаны давно, но коронавирус может стать пусковым механизмом для их появления. При аутоиммунных процессах образуются антитела, способные повреждать собственные ткани. Может в итоге возникнуть атрофический гастрит, при котором слизистая желудка теряет свои свойства, вырабатывает меньше пищеварительных ферментов, из-за чего начинает страдать переваривание определенных продуктов», — заявил он. Ранее гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, психиатр Министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе рассказал об основным симптомах постковидного синдрома. Чаще всего это раздражительность и частичная амнезия.