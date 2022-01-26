Мексиканец назвал Курган одним из любимых городов мира

Мексиканца поразили украшения Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане живут дружелюбные люди, которые много работают над собой, и поэтому его можно назвать одним из любимых городов в мире, считает директор филиала в Мексике одной из российских служб заказа такси Альберто Глориа-Флоренсио. Интервью с ним размещено в аккаунтах в соцсетях областного правительства.

«Курганцы очень много работают, чтобы быть лучшими. <…> Я встретил очень дружелюбных людей на улице, и они всегда готовы помочь. <…> Ваш город находится в списке моих любимых городов», — объяснил Глориа-Флоренсио.

По его словам, он недавно увидел на центральной площади и в ЦПКиО «фантастические украшения». Директор филиала отметил, что в Кургане от в третий раз. Во время своих поездок он, в том числе, общался в городе со студентами, изучающими испанский язык.