26 января 2022

Мексиканец назвал Курган одним из любимых городов мира

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, герб кургана, курган
Мексиканца поразили украшения Кургана Фото:

В Кургане живут дружелюбные люди, которые много работают над собой, и поэтому его можно назвать одним из любимых городов в мире, считает директор филиала в Мексике одной из российских служб заказа такси Альберто Глориа-Флоренсио. Интервью с ним размещено в аккаунтах в соцсетях областного правительства.

«Курганцы очень много работают, чтобы быть лучшими. <…> Я встретил очень дружелюбных людей на улице, и они всегда готовы помочь. <…> Ваш город находится в списке моих любимых городов», — объяснил Глориа-Флоренсио.

По его словам, он недавно увидел на центральной площади и в ЦПКиО «фантастические украшения». Директор филиала отметил, что в Кургане от в третий раз. Во время своих поездок он, в том числе, общался в городе со студентами, изучающими испанский язык.

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В Кургане живут дружелюбные люди, которые много работают над собой, и поэтому его можно назвать одним из любимых городов в мире, считает директор филиала в Мексике одной из российских служб заказа такси Альберто Глориа-Флоренсио. Интервью с ним размещено в аккаунтах в соцсетях областного правительства. «Курганцы очень много работают, чтобы быть лучшими. <…> Я встретил очень дружелюбных людей на улице, и они всегда готовы помочь. <…> Ваш город находится в списке моих любимых городов», — объяснил Глориа-Флоренсио. По его словам, он недавно увидел на центральной площади и в ЦПКиО «фантастические украшения». Директор филиала отметил, что в Кургане от в третий раз. Во время своих поездок он, в том числе, общался в городе со студентами, изучающими испанский язык.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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