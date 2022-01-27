27 января 2022
26 января 2022

В ЯНАО крановщик ответит за смерть водителя грузовика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Устранение крупной коммунальной аварии. Курган, строительная техника, автокран ивановец
Максимальная грузоподъемность автокрана была превышена Фото:

Опрокидывание автокрана стало причиной гибели 25-летнего водителя на одном из месторождений в Тазовском районе ЯНАО. Как сообщили представители окружного управления СКР, обвинительное заключение в отношении крановщика, который, по версии следствия, нарушил правила безопасности при проведении работ, передано в суд.

«Машинист автокрана допустил опрокидывание стрелы крана на кабину автомобиля „Урал“, в которой находился водитель коммерческой организации. В результате происшествия 25—летнему мужчине причинены травмы, от которых он скончался на месте происшествия», — говорится сообщении СКР.

По информации ведомства, трубный узел, который поднимал крановщик, своей массой превышал допустимую грузоподъемность крана. ЧП произошло в сентябре прошлого года в вечернее время, в настоящее время следствием установлены все детали совершенного преступления.

Согласно УК РФ, максимальная санкция, предусмотренная частью 2 статьи 216 — лишение свободы на срок до пяти лет. Обвинительное заключение передано в суд.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Опрокидывание автокрана стало причиной гибели 25-летнего водителя на одном из месторождений в Тазовском районе ЯНАО. Как сообщили представители окружного управления СКР, обвинительное заключение в отношении крановщика, который, по версии следствия, нарушил правила безопасности при проведении работ, передано в суд. «Машинист автокрана допустил опрокидывание стрелы крана на кабину автомобиля „Урал“, в которой находился водитель коммерческой организации. В результате происшествия 25—летнему мужчине причинены травмы, от которых он скончался на месте происшествия», — говорится сообщении СКР. По информации ведомства, трубный узел, который поднимал крановщик, своей массой превышал допустимую грузоподъемность крана. ЧП произошло в сентябре прошлого года в вечернее время, в настоящее время следствием установлены все детали совершенного преступления. Согласно УК РФ, максимальная санкция, предусмотренная частью 2 статьи 216 — лишение свободы на срок до пяти лет. Обвинительное заключение передано в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...