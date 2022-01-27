Прокуратура будет судиться с депздравом в интересах детей-инвалидов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Кургана готовит новые иски к депздраву в защиту детей-диабетиков, нуждающихся в системе непрерывного мониторирования уровня глюкозы в крови. В суд будет направлено еще семь исков, сообщил URA.RU инсайдер, приближенный к силовикам.

«В прокуратуре Курганской области готовятся материалы для подачи исков в суд по семи детям-инвалидам. Прокуратура требует через суд обеспечить их системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Это жизненно важно, чтобы минимизировать риски развития комы у детей-диабетиков», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос по данной информации в пресс-службе прокуратуры Курганской области. На момент написания материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что прокурор Кургана направил иск в суд с требованием обязать департамент здравоохранения области обеспечить ребенка системой непрерывного мониторирования глюкозы в крови. В декабре и январе мамы детей-диабетиков проводили серию одиночных пикетов у правительства области и депздрава. Женщины требовали от региональных властей обеспечить детей-инвалидов системой непрерывного мониторинга сахара в крови. 11 января замгубернатора Лариса Кокорина увидела участницу пикета и заявила, что та добивается результата «не теми методами». Позже Кокорина извинилась перед женщиной. Курганский депутат Яков Сидоров показал систему, из-за которой родители детей-инвалидов выходят на пикеты, и призвал областные власти найти деньги, чтобы не мучить детей. Ранее власти объяснили, что по этой проблеме несколько раз писали в Минздрав РФ.

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