Сына бывшего чеченского судьи обвинили в призывах к терроризму

31 января 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Ибрагим Янгулбаев находится в федеральном розыске, сообщили в МВД Чечни (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В отношении младшего сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Ибрагима возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Чеченской Республике. Ибрагим Янгулбаев находится в федеральном розыске. «Судьей Висаитовского районного суда Грозного в отношении Янгулбаева Ибрагима Сайдаевича избрана мера пресечения в виде ареста. В рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 205.2 части 2 Уголовного кодекса РФ Янгулбаев Ибрагим Сайдаевич находится в федеральном розыске», — сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Чечне. Сайди Янгулбаев и его дочь Алия Янгулбаева покинули Россию из-за слов главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал их «пособниками террористов». До этого представители Комитета против пыток (признан властями РФ иноагентом) сообщили о том, что неизвестные похитили жену бывшего судьи Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде. Янгулбаеву и его адвокату сообщили, что женщину привлекли к уголовному делу в качестве свидетеля. Кадыров заявил, что Мусаеву не похитили, а задержали и доставили в Грозный сотрудники правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета РФ. Ее сын Абубакар Янгулбаев готов судиться с главой Чечни, обвинившим его мать в правонарушении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В отношении младшего сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Ибрагима возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Чеченской Республике. Ибрагим Янгулбаев находится в федеральном розыске. «Судьей Висаитовского районного суда Грозного в отношении Янгулбаева Ибрагима Сайдаевича избрана мера пресечения в виде ареста. В рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 205.2 части 2 Уголовного кодекса РФ Янгулбаев Ибрагим Сайдаевич находится в федеральном розыске», — сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Чечне. Сайди Янгулбаев и его дочь Алия Янгулбаева покинули Россию из-за слов главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал их «пособниками террористов». До этого представители Комитета против пыток (признан властями РФ иноагентом) сообщили о том, что неизвестные похитили жену бывшего судьи Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде. Янгулбаеву и его адвокату сообщили, что женщину привлекли к уголовному делу в качестве свидетеля. Кадыров заявил, что Мусаеву не похитили, а задержали и доставили в Грозный сотрудники правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета РФ. Ее сын Абубакар Янгулбаев готов судиться с главой Чечни, обвинившим его мать в правонарушении.