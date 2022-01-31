В Тюмени водитель заплатит 200 тысяч рублей за сбитого пешехода

01 февраля 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Суд обязал тюменца выплатить компенсацию пострадавшей по его вине в ДТП женщине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ленинский суд Тюмени вынес решение о взыскании 200 тысяч рублей в пользу пожилой женщины с водителя, по вине которого она пострадала в ДТП. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Ленинский районный суд Тюмени вынес решение о взыскании с водителя 200 тыс. рублей в пользу пожилой женщины, пострадавшей по его вине в ДТП. Как следует из материалов гражданского дела, 18 мая 2021 года водитель Ford Mondeo на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Сперанского совершил наезд на 62-летнюю женщину. В результате пострадавшая получила травму ноги, что является вредом здоровья средней тяжести», — сообщает прокуратура Тюменской области. Там уточнили, что спустя несколько месяцев суд оштрафовал водителя на 12 тысяч рублей по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. В ноябре того же года пострадавшая обратилась в Ленинский суд Тюмени с иском о возмещении морального вреда. Суд вынес решение о взыскании с тюменца в пользу пострадавшей 200 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ленинский суд Тюмени вынес решение о взыскании 200 тысяч рублей в пользу пожилой женщины с водителя, по вине которого она пострадала в ДТП. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Ленинский районный суд Тюмени вынес решение о взыскании с водителя 200 тыс. рублей в пользу пожилой женщины, пострадавшей по его вине в ДТП. Как следует из материалов гражданского дела, 18 мая 2021 года водитель Ford Mondeo на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Сперанского совершил наезд на 62-летнюю женщину. В результате пострадавшая получила травму ноги, что является вредом здоровья средней тяжести», — сообщает прокуратура Тюменской области. Там уточнили, что спустя несколько месяцев суд оштрафовал водителя на 12 тысяч рублей по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. В ноябре того же года пострадавшая обратилась в Ленинский суд Тюмени с иском о возмещении морального вреда. Суд вынес решение о взыскании с тюменца в пользу пострадавшей 200 тысяч рублей.