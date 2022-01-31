31 января 2022
28 января 2022

Чиновники из ЯНАО отдают служебные машины медикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, скорая помощь, фельдшер, машина скорой помощи, вызов врача, ковид 19
Развозить врачей на вызовы будут на машинах чиновников Фото:
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Главы муниципалитетов ЯНАО передали свой служебный автотранспорт для помощи медикам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

В Новый Уренгой было передано 24 автомобиля, в Надым — 11, еще 29 отправили в Ноябрьск. «Также транспорт выделила администрация Лабытнанги. Три машины запущены по городу и одна в Харп. В Губкинском три автомобиля, в Тазовском пока один и в Приуральском районе шесть», — добавили в пресс-службе.

«Нагрузка на амбулаторное звено увеличилась в 10 раз. Радует, что для большинства граждан дело не доходит до больничной палаты. Однако требуется гораздо больше ресурсов для выездов по домам», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что подобная практика уже применялась в ЯНАО. Машины из гаражей местных глав передавались в пользование медиков во время первой и второй волны пандемии коронавируса.

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Главы муниципалитетов ЯНАО передали свой служебный автотранспорт для помощи медикам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. В Новый Уренгой было передано 24 автомобиля, в Надым — 11, еще 29 отправили в Ноябрьск. «Также транспорт выделила администрация Лабытнанги. Три машины запущены по городу и одна в Харп. В Губкинском три автомобиля, в Тазовском пока один и в Приуральском районе шесть», — добавили в пресс-службе. «Нагрузка на амбулаторное звено увеличилась в 10 раз. Радует, что для большинства граждан дело не доходит до больничной палаты. Однако требуется гораздо больше ресурсов для выездов по домам», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что подобная практика уже применялась в ЯНАО. Машины из гаражей местных глав передавались в пользование медиков во время первой и второй волны пандемии коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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