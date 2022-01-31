Чиновники из ЯНАО отдают служебные машины медикам

01 февраля 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Развозить врачей на вызовы будут на машинах чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Главы муниципалитетов ЯНАО передали свой служебный автотранспорт для помощи медикам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. В Новый Уренгой было передано 24 автомобиля, в Надым — 11, еще 29 отправили в Ноябрьск. «Также транспорт выделила администрация Лабытнанги. Три машины запущены по городу и одна в Харп. В Губкинском три автомобиля, в Тазовском пока один и в Приуральском районе шесть», — добавили в пресс-службе. «Нагрузка на амбулаторное звено увеличилась в 10 раз. Радует, что для большинства граждан дело не доходит до больничной палаты. Однако требуется гораздо больше ресурсов для выездов по домам», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что подобная практика уже применялась в ЯНАО. Машины из гаражей местных глав передавались в пользование медиков во время первой и второй волны пандемии коронавируса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Главы муниципалитетов ЯНАО передали свой служебный автотранспорт для помощи медикам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. В Новый Уренгой было передано 24 автомобиля, в Надым — 11, еще 29 отправили в Ноябрьск. «Также транспорт выделила администрация Лабытнанги. Три машины запущены по городу и одна в Харп. В Губкинском три автомобиля, в Тазовском пока один и в Приуральском районе шесть», — добавили в пресс-службе. «Нагрузка на амбулаторное звено увеличилась в 10 раз. Радует, что для большинства граждан дело не доходит до больничной палаты. Однако требуется гораздо больше ресурсов для выездов по домам», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что подобная практика уже применялась в ЯНАО. Машины из гаражей местных глав передавались в пользование медиков во время первой и второй волны пандемии коронавируса.