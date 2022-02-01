Умер бывший топ-менеджер «Газпрома», строивший промыслы в ЯНАО

Баязетдин Ахметшин был выдающимся специалистом Газпром Добыча Ямбург Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Скончался бывший заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром Добыча Ямбург» Баязетдин Ахметшин. Он ушел на 71 году жизни. Об этом сообщается на сайте ведомства «Газпром Профсоюз».

«При его личном участии и под его руководством на Ямбурге и Заполярном построены 19 газовых промыслов. Добыто более 5,5 триллиона кубометров газа, внедрены передовые технологии, удостоенные премий ПАО „Газпром“ и правительства Российской Федерации», — говорится в тексте сообщения.

Слова скорби выразил и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. «Он стоял у истоков развития крупнейших ямальских месторождений, в том числе и легендарного Уренгойского. Опытный производственник, рационализатор, профессионал», — отметил чиновник на личной странице «ВКонтакте».

Работе на севере Баязетдин Ахметшин посвятил более 43 лет. Он работал вплоть до 2020 года, уволившись в связи с выходом на пенсию.