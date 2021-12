Лаборатории, разбогатевшие на ПЦР-тестах, обхитрили власти РФ

Конечными владельцами двух из пяти лабораторий являются кипрские офшоры или фонды прямых инвестиций на Кипре Фото: Илья Московец © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Владельцами крупнейших лабораторий России, заработавших в пандемию COVID-19 на ПЦР-тестах, являются россияне. Часть из них избежали уплаты налогов, спрятав бизнес и доходы от ПЦР-тестов за границей. URA.RU удалось выяснить схемы, названия офшоров и прогноз по прибыли за 2021 год. Чистая прибыль топ-5 лабораторий России по итогу 2020 года составила 11,1 млрд рублей. По прогнозам различных систем электронной отчетности, в 2021 году их прибыль вырастет до 17,6 млрд рублей. Одной из основных статей заработка компаний стали ПЦР-тесты, средняя наценка к конечной стоимости по которым составила около 100-200%. Часть вырученной прибыли компаний выведено заграницу из-за того, что конечными владельцами двух из пяти компаний являются кипрские офшоры или фонды прямых инвестиций на Кипре. Чредняя наценка к конечной стоимости по ПЦР-тестам в лабораториях России составляет около 100-200% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Адвокат, аттестованный налоговый консультант Дмитрий Земеров в беседе с URA.RU отметил, что Кипр был выгодной офшорной юрисдикцией для международного бизнеса с начала 90-х годов. «Российский бизнес привлекает то, что законодательство Кипра о компаниях основано на английском праве, а территориальное расположение относительно близко к нашей стране. Что касается налоговых преференций, то следует отметить размер налога на прибыль в 12,5%, тогда как в России он составляет 20%. Остальные же налоговые ставки либо сопоставимы с отечественными (например, НДС 19%), либо значительно выше (так, НДФЛ равен 35%)», — уточнил эксперт. Это значит, если чистая прибыль компании составила миллиард рублей, то после вычета налога на прибыль в России владелец компании получит только 800 млн рублей. При этом на Кипре после вычета налога на прибыль он получит 875 млн рублей. Получается, что владелец компании, выведенной на Кипр, получит на 75 млн рублей больше, чем мог бы в России. Налог на прибыль в России составляет 20%, тогда как на Кипре — 12,5%. Компании, выведение на Кипр, получают выгоду от оптимизации налогового обложения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экономист Константин Селянин уточнил URA.RU, что в 90-е годы владельцы компаний выводили свои активы заграницу для того, чтобы избежать рейдерских захватов или приватизации активов государством. «Это позволяло компаниям защититься от российского законодательства, так как они попадали под действие британского права. Другая причина — готовая финансовая инфраструктура. Кипр себя достаточно давно позиционирует себя не столько как офшор, сколько как страна, где удобно вести финансовые операции», — объяснил экономист. Другой формат структур на Кипре — частные инвестиционные фонды. По словам Селянина, узнать конечных бенефициаров данных фондов практически невозможно. «В момент создания фонда объявляется его концепция и приглашаются пайщики, которые верят в идею этого фонда. Кто конкретно приходит в фонд — известно управленцам», — объяснил он. URA.RU удалось первыми узнать конечных владельцев большинства частных лабораторий России. Подробности расследования — в материале URA.RU. «Инвитро» Фото: Дмитрий Циулин © URA.RU Компанию с момента основания возглавляет врач-реаниматолог Александр Островский. Еще до создания «Инвитро», в 1993 году, он вместе с четырьмя партнерами создал компанию «ОМБ», занимающуюся дистрибьюцией импортного медицинского оборудования и расходных материалов в отечественные клиники. Именно эти партнеры стали его помощниками по работе с «Инвитро» и будущими владельцами офшоров на Кипре. Статья по теме Сколько заработали лаборатории на ПЦР-тестах в России «Инвитро» было создано в ноябре 1998 года и стало первой в России частной клинико-диагностической компанией. Ее учредителем бессменно является кипрский офшор INVITRO HOLDING LIMITED. Заграничная фирма изначально вложила в уставной капитал компании 26 млн рублей, а в 2011 году еще добавила 5,4 млн рублей. До недавнего времени узнать конечных бенефициаров INVITRO HOLDING LIMITED было невозможно, но с середины 2021 года на Кипре ввели требования о раскрытии конечных собственников кипрских компаний. Создания реестра конечных бенефициарных владельцев должно предотвратить отмывку криминальных доходов и финансировать терроризм. Только благодаря этим изменениям стало известно, что INVITRO HOLDING LIMITED находится в подчинении еще шести кипрских компаний — ZYUN HOLDINGS LTD (25%), BITEST LTD (18%), VISION INTELLIGENCE DEVELOPMENT LTD (17%), SPACEBOND LTD (10%), STABULUM ENTERPRISES LTD (15%) и CARTERELLO ENTERPRISES LTD (15%). Последние две компании являются частными инвестиционными фондами и узнать их конечных владельцев невозможно, при этом URA.RU удалось раскрыть владельцев оставшихся четырех компаний. ZYUN HOLDINGS LTD принадлежит Елене и Павлу Куликовским. Компания была создана в середине 2015 года. Изначально компанией полностью владел Павел Куликовский, но в начале 2021 года он передал семь акций класса А своей родственнице — Елене Куликовской, а сам себе оставил одну акцию класса Б. В общей сложности уставной капитал компании составляет 8 долларов США. Это меньше, чем URA.RU заплатило за раскрытие информации о компании — 10 евро. Оба учредителя являются гражданами России: Елена прописана в Москве в обычном доме на Олимпийском проспекте. Регистрация Ивана Куликовского — подмосковный поселок Малаховка. BITEST LTD принадлежит гендиректору «Инвитро» Александру Островскому. Уставной капитал его компании составляет шесть долларов США. Его компания была создана в середине 2015 года. В документах указано, что его квартира находится в Москве на Кутузовском проспекте в пределах третьего садового кольца. VISION INTELLIGENCE DEVELOPMENT LTD принадлежит другому партнеру Островского — Валентину Дороничеву, который также прописан в поселке Малаховка, как и Куликовский. Уставной капитал компании, созданной в середине 2015 года, составляет шесть долларов. SPACEBOND LTD принадлежит Марине Полонской, которая является партнером в трех компаниях вместе с Островским. Ранее она также владела тремя компаниями, аффилированными с «Инвитро». Две из них теперь принадлежат INVITRO HOLDING LIMITED. Уставной капитал компании Полонской — четыре доллара США. «Хеликс» Фото: Дмитрий Циулин © URA.RU Владельцами «Хеликса» является пять человек, которые зашли в бизнес в разные периоды времени. Основателем и идейным вдохновителем компании является выпускник биологического факультета Санкт-Петербургского университета Юрий Андрейчук (20% — прямое владение и еще 16% — через «Хеликс Норд-ВЕСТ»). Еще в университетские годы он познакомился с научным сотрудником Владимиром Куликовым (10%), с которым они вплоть до 1998 года обсуждали возможности открыть собственный бизнес. В 1998 году 30-летний Андрейчук зарегистрировал лабораторную компанию, назвав ее «Хеликс» — латинское обозначение двойной спирали ДНК. Долгое время компания отставала по оборотам от «Инвитро», но в 2006 году к управляющей команде подключился выпускник Военно-медицинской академии и Политехнического университета Павел Яблоков. Сейчас ему принадлежит порядка 10% в компании. Андрейчук отмечал, что с появлением Яблокова компания сделала большой рывок в развитии IT-составляющей бизнеса. Долгое время «Хеликс» развивался на собственные средства, но в 2012 году появился первый инвестор. По данным источников URA.RU, крупную долю в компании выкупил вице-премьер и премьер Киргизии (в 2012—2015 годы) Джоомарт Оторбаев. Он выделил средства для «Хеликса» по просьбе дочери — Сайны Оторбаевой, которая была знакома с Андрейчуком. Оба учились в Санкт-Петербургском университете. В конечном счете сейчас она контролирует примерно 25% процентов компании. Последние изменения в структуре собственников «Хеликса» произошли уже в пик пандемии COVID-19. В состав учредителей в июле 2021 года была включена компания «Хеликс Норд-ВЕСТ», которая на 50% принадлежит Андрейчуку, а еще на 50% — заместителю гендиректора по коммерции «Хеликс» Дарье Горякиной. Свою долю в компании она получила буквально летом, до этого фирмой «Хеликс Норд-ВЕСТ» в разные годы владели Владимир Куликов и Павел Яблоков. KDL Фото: Дмитрий Циулин © URA.RU Все юридические лица, принадлежащие группе KDL, на момент создания принадлежали двум бизнесменам — Владимиру Полякову и Александру Девяткову. Головной компанией сети является юрлицо «КДЛ Домодедово-Тест». До 2012 года компания открывает свои лаборатории в Астрахани, Москве, Краснодаре и Перми. Сеть входит в топ-3 игроков рынка частных медицинских лабораторий России. Уже в 2012 году собственником компании стал кипрский офшор KRONDEL INVESTMENTS LIMITED, а уже у этой компании долю (75%) приобрели кипрские инвестиционные фонды UFG Private Equity и CapMan Russia. Завершился вывод компании в 2021 году, когда владение российской компанией «КДЛ Домодедово-Тест» и всеми подчиненными ей компаниями перешел к кипрскому офшору FLAMSON MANAGEMENT LIMITED. Из закрытых баз известно, что кипрский офшор принадлежит фонду прямых инвестиций UFG PRIVATE EQUITY (дальше путь ведет к частным фондам на Британских Виргинских островах и обрывается), а до этого кипрской компании UFG MANAGEMENT CYPRUS LIMITED. Официальный сайт компаний указывает на то, что они инвестируют в быстрорастущие компании в России и странах СНГ, уделяя особое внимание здравоохранению, телекоммуникациям и технологиям, а также потребительским товарам и розничной торговле. «Три фонда UFG Private Equity имеют в общей сложности 712 млн долларов инвестиций и обязательств», — сообщает сайт. Со времени основания в 2005 году, фонды инвестировали в 18 компаний в различных секторах экономики. Среди примеров успешных инвестиций указано, что фонд вкладывал свои средства в независимый оператор телекоммуникационных вышек в России «Русские башни», крупнейшую сетей кинотеатров в России «Каро» и Яндекс. «СитиЛаб» Фото: Дмитрий Циулин © URA.RU Мажоритарным владельцем сети лабораторий является выходец из Свердловского горного института (ныне Уральский государственный горный университет) Юлай Магадеев. Ему принадлежит 99% компании. Еще 1% его родственнице — Алесе Магадеевой. Изначально получивший горняцкое образование Магадеев вместе со своим однокурсником Аркадием Гузовским в 90-е торговали техникой и обратили внимание на рынок медицинских изделий. В октябре 1991 года они основали компанию «Дельта», которая занималась изготовлением и продажей продуктов народного потребления. Уже в 1993 году компания объединилась с компанией «Рута» и была переименована в «Дельрус». Приоритетным направлением стало медицина. В средине нулевых «Дельрус» начала активно участвовать в нацпроекте «Здоровье», а к 2017 году заняла 4% от общего объема госзакупок медизделий. За время пандемии получила контрактов, связанных с коронавирусом, на 4,4 млрд рублей. Параллельно с «Дельрус» в 2014 году Магадеев основывает собственную компанию «СитиЛаб» по профилю клинико-диагностических лабораторий. В 2020 году ее доход вырос до 2,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,29 млрд рублей. «Гемотест» Фото: Дмитрий Циулин © URA.RU Владельцем компании является бизнесмен Рудем Газиев, который начинал свою предпринимательскую деятельность совсем не с медицинской сферы. Несмотря на то, что он окончил ветеринарный факультет сельхозинститута в Киргизии, вместе с семьей он переехал в Крым и начал работать грузчиком у дистрибьютора конфет. Заработав первые внушительные средства, он вложил их в мелкооптовый бизнес — поставлял печенье в палатки у метро и на рынки. Свою долю в компании он продал за миллион долларов. Часть накопленных денег он дал взаймы Андрею Филатову, который хотел открыть компанию, специализирующуюся на анализах крови. В начале «нулевых» люди с лишним весом тратили по 300 долларов за составление правильной диеты, а Филатов хотел на этом заработать, но бизнес не задался. Его долг перед Газиевым достиг 250 тысяч долларов и половину компании в счет погашения долга. Еще за 400 тысяч долларов он выкупил ее у Филатова целиком. Сейчас уставной капитал компании составляет 12,5 млн рублей.

