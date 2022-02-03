03 февраля 2022

Аналитики: у России есть выход на случай отключения от SWIFT

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По мнению экспертов IIF, отключение от SWIFT не создаст коллапса для финансовой системы РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) закроет потребности россиян на случай, если Запад введет жесткие санкции против РФ и отключит ее от международной платежной системы SWIFT. Об этом говорится в исследовании Institute of International Finance (IIF).

Аналитики IIF считают, что при необходимости СПФС способна полноценно отработать весь внутренний трафик финансов России, передает «Коммерсант». Отмечается, что отключение РФ от SWIFT не создаст прямого коллапса для финансовой системы России.

Однако в IIF поставили под сомнение способность существующей инфраструктуры обеспечить трансграничные переводы. «Процесс увеличения доли операций, проводимых в системе, вероятно, займет время, однако критической слабостью остается именно недостаток международных связей и ограничения на проведение трансграничных операций», — объяснили эксперты.

Ранее сообщалось, что власти США обсуждают введение санкций против России, в которые входит отключение от SWIFT. Сенатор Эдуард Россель предрек США финансовый крах, если РФ отключат от международной платежной системы. В январе Евросоюз и США передумали отключать Россию от SWIFT. Вместо этого разрабатывается пакет санкций против банковской системы РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от SWIFT не создаст катастрофы, пишет RT.

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Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) закроет потребности россиян на случай, если Запад введет жесткие санкции против РФ и отключит ее от международной платежной системы SWIFT. Об этом говорится в исследовании Institute of International Finance (IIF). Аналитики IIF считают, что при необходимости СПФС способна полноценно отработать весь внутренний трафик финансов России, передает «Коммерсант». Отмечается, что отключение РФ от SWIFT не создаст прямого коллапса для финансовой системы России. Однако в IIF поставили под сомнение способность существующей инфраструктуры обеспечить трансграничные переводы. «Процесс увеличения доли операций, проводимых в системе, вероятно, займет время, однако критической слабостью остается именно недостаток международных связей и ограничения на проведение трансграничных операций», — объяснили эксперты. Ранее сообщалось, что власти США обсуждают введение санкций против России, в которые входит отключение от SWIFT. Сенатор Эдуард Россель предрек США финансовый крах, если РФ отключат от международной платежной системы. В январе Евросоюз и США передумали отключать Россию от SWIFT. Вместо этого разрабатывается пакет санкций против банковской системы РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от SWIFT не создаст катастрофы, пишет RT.
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