ФСБ поймала больше сотни лжеминеров в Свердловской области

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, лубянка, здание фсб, митинг, полиция, протест, навальнинг, омон
Свердловские силовики за год зарегистрировали более 180 угроз о минировании Фото:

Более ста лжеминеров были привлечены к ответственности в Свердловской области за 2021 год. Такие данные привел Нижнетагильский отдел регионального УФСБ. Цифра прозвучала на совещании главы города Владислава Пинаева с представителями силовых ведомств.

«В прошлом году на территории региона зарегистрировано более 180 сообщений с ложными угрозами совершения актов терроризма. Большинство из них были совершены из хулиганских побуждений лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или во время обострения психических расстройств», — сообщили в мэрии со ссылкой на ФСБ.

Волна массовых сообщений о минировании прошлась по Свердловской области в середине января. Утром 12 января в Екатеринбурге из-за угроз эвакуировали более 150 школ, колледжи и вузы. На этот случай обращал внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. В последующие дни предупреждения поступали вновь, в том числе, в аэропорт Кольцово.

Областное УФСБ настаивало, что к лжеминированиям причастны лица, находящиеся за рубежом. Версию об иностранном вмешательстве в разговоре с URA.RU высказывал и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

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Более ста лжеминеров были привлечены к ответственности в Свердловской области за 2021 год. Такие данные привел Нижнетагильский отдел регионального УФСБ. Цифра прозвучала на совещании главы города Владислава Пинаева с представителями силовых ведомств. «В прошлом году на территории региона зарегистрировано более 180 сообщений с ложными угрозами совершения актов терроризма. Большинство из них были совершены из хулиганских побуждений лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или во время обострения психических расстройств», — сообщили в мэрии со ссылкой на ФСБ. Волна массовых сообщений о минировании прошлась по Свердловской области в середине января. Утром 12 января в Екатеринбурге из-за угроз эвакуировали более 150 школ, колледжи и вузы. На этот случай обращал внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. В последующие дни предупреждения поступали вновь, в том числе, в аэропорт Кольцово. Областное УФСБ настаивало, что к лжеминированиям причастны лица, находящиеся за рубежом. Версию об иностранном вмешательстве в разговоре с URA.RU высказывал и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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