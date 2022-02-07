ФСБ поймала больше сотни лжеминеров в Свердловской области

Свердловские силовики за год зарегистрировали более 180 угроз о минировании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более ста лжеминеров были привлечены к ответственности в Свердловской области за 2021 год. Такие данные привел Нижнетагильский отдел регионального УФСБ. Цифра прозвучала на совещании главы города Владислава Пинаева с представителями силовых ведомств.

«В прошлом году на территории региона зарегистрировано более 180 сообщений с ложными угрозами совершения актов терроризма. Большинство из них были совершены из хулиганских побуждений лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или во время обострения психических расстройств», — сообщили в мэрии со ссылкой на ФСБ.

Волна массовых сообщений о минировании прошлась по Свердловской области в середине января. Утром 12 января в Екатеринбурге из-за угроз эвакуировали более 150 школ, колледжи и вузы. На этот случай обращал внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. В последующие дни предупреждения поступали вновь, в том числе, в аэропорт Кольцово.

Областное УФСБ настаивало, что к лжеминированиям причастны лица, находящиеся за рубежом. Версию об иностранном вмешательстве в разговоре с URA.RU высказывал и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.