В Курганской области треть семей живет без туалетов в домах

В Курганской области у 35% домохозяйств нет туалетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 35,2% домохозяйств не имеют домашнего туалета. Уборная находится в местах общего пользования, в отдельном строении или дворовой постройке. Такие данные приводит Свердловскстат в исследовании санитарно-гигиенических условий проживания семей региона за 2020 год.

«В жилом помещении (квартире/доме) есть туалеты у 64,6% домохозяйств. В местах общего пользования, в дворовой постройке туалеты — у 35,2% домохозяйств. Туалет отсутствует у 0,2% домохозяйств Курганской области», — указано в таблице Свердловскстата.

Для сравнения в Свердловской области туалеты в квартирах и домах имеют 90,6% домохозяйств. Общий или уличный туалет только у 5,8%, а отсутствует уборная у 3,6% домохозяйств.

Ванной и душа нет у 47,5% домохозяйств Курганской области (в Свердловской области этот показатель — 11,9%), при этом бани и сауны есть у 51,8% семей. У 37,8% курганских домохозяйств подключены к централизованной канализации, 32,2% — пользуются септиками, у 22,6% — системы канализации нет.