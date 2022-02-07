07 февраля 2022

В Курганской области треть семей живет без туалетов в домах

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Кипель. Курган, уличный туалет, кипель
В Курганской области у 35% домохозяйств нет туалетов Фото:

В Курганской области 35,2% домохозяйств не имеют домашнего туалета. Уборная находится в местах общего пользования, в отдельном строении или дворовой постройке. Такие данные приводит Свердловскстат в исследовании санитарно-гигиенических условий проживания семей региона за 2020 год.

«В жилом помещении (квартире/доме) есть туалеты у 64,6% домохозяйств. В местах общего пользования, в дворовой постройке туалеты — у 35,2% домохозяйств. Туалет отсутствует у 0,2% домохозяйств Курганской области», — указано в таблице Свердловскстата.

Для сравнения в Свердловской области туалеты в квартирах и домах имеют 90,6% домохозяйств. Общий или уличный туалет только у 5,8%, а отсутствует уборная у 3,6% домохозяйств.

Ванной и душа нет у 47,5% домохозяйств Курганской области (в Свердловской области этот показатель — 11,9%), при этом бани и сауны есть у 51,8% семей. У 37,8% курганских домохозяйств подключены к централизованной канализации, 32,2% — пользуются септиками, у 22,6% — системы канализации нет.

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В Курганской области 35,2% домохозяйств не имеют домашнего туалета. Уборная находится в местах общего пользования, в отдельном строении или дворовой постройке. Такие данные приводит Свердловскстат в исследовании санитарно-гигиенических условий проживания семей региона за 2020 год. «В жилом помещении (квартире/доме) есть туалеты у 64,6% домохозяйств. В местах общего пользования, в дворовой постройке туалеты — у 35,2% домохозяйств. Туалет отсутствует у 0,2% домохозяйств Курганской области», — указано в таблице Свердловскстата. Для сравнения в Свердловской области туалеты в квартирах и домах имеют 90,6% домохозяйств. Общий или уличный туалет только у 5,8%, а отсутствует уборная у 3,6% домохозяйств. Ванной и душа нет у 47,5% домохозяйств Курганской области (в Свердловской области этот показатель — 11,9%), при этом бани и сауны есть у 51,8% семей. У 37,8% курганских домохозяйств подключены к централизованной канализации, 32,2% — пользуются септиками, у 22,6% — системы канализации нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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