В ЯНАО почти на треть выросла потребность в ученых

Наиболее востребованными стали экологи, физики и биологи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спрос на ученых специалистов в Ямало-Ненецком автономном округе за год увеличился на 30%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и подбору персонала hh.ru.

«В Ямало-Ненецком автономном округе спрос на ученых в 2021 году вырос на 30% по сравнению с 2020 годом, при этом на регион приходится 0,5% от всех „научных“ вакансий в стране», — сообщили представители компании.

По данным агентства, наиболее востребованными в регионе стали специалисты в сфере экологии. Число вакансий увеличилось на 80%. Также в список попали физики (71%) и биологи (61%). Кроме того, работодатели активно искали микробиологов, биологов, физиков, биотехнологов и экологов.

При этом в пресс-службе рекрутингового агентства добавили, что в ЯНАО, в отличие от других регионов страны, у работников научной отрасли выросла заработная плата. «Средние предлагаемые зарплаты в научной сфере России за год почти не изменились: по сравнению с 2020 годом рост составил всего 1,2 тысячи рублей — до 47,5 тысячи. В ЯНАО рост более существенный: плюс 4,2 тысячи рублей, до 57,9 тысячи», — отметили специалисты hh.ru.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО увеличился спрос на газовиков и нефтяников. Тогда стало известно, что у специалистов в сфере добычи сырья в большинстве вакансий зарплата превышает 100 000 рублей.

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