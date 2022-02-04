В ЯНАО увеличился спрос на газовиков и нефтяников

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В ЯНАО ищут специалистов в сфере добычи сырья Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе выросло число вакансий для специалистов в сфере добычи сырья. По результатам исследования, спрос вырос более чем в два раза. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

«На сегодняшний день в ЯНАО открыто более 300 вакансий для специалистов в сфере добычи сырья. Наиболее востребованы машинисты, инженеры-технологи, геодезисты», — сообщили в пресс-службе агентства.

В большинстве вакансий заработная плата превышает 100 000 рублей. Среднее предложение по зарплате в регионе на 2021 год составило 88 642 рубля, учитывая, что спрос на специалистов вырос на 89%.

«Для сравнения: в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе спрос на специалистов добычи сырья вырос на 94%. Средняя предлагаемая зарплата составила 67 149 рублей», — добавили в пресс-службе сервиса по поиску работы.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО предприятию «Газпромнефть Энергосистемы» требовались сотрудники по восьми направлениям на вахтовый метод работы. Тогда организация разместила вакансии в соцсети «ВКонтакте».

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В Ямало-Ненецком автономном округе выросло число вакансий для специалистов в сфере добычи сырья. По результатам исследования, спрос вырос более чем в два раза. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru. «На сегодняшний день в ЯНАО открыто более 300 вакансий для специалистов в сфере добычи сырья. Наиболее востребованы машинисты, инженеры-технологи, геодезисты», — сообщили в пресс-службе агентства. В большинстве вакансий заработная плата превышает 100 000 рублей. Среднее предложение по зарплате в регионе на 2021 год составило 88 642 рубля, учитывая, что спрос на специалистов вырос на 89%. «Для сравнения: в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе спрос на специалистов добычи сырья вырос на 94%. Средняя предлагаемая зарплата составила 67 149 рублей», — добавили в пресс-службе сервиса по поиску работы. Ранее сообщалось, что в ЯНАО предприятию «Газпромнефть Энергосистемы» требовались сотрудники по восьми направлениям на вахтовый метод работы. Тогда организация разместила вакансии в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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