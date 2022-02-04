В ЯНАО увеличился спрос на газовиков и нефтяников

В Ямало-Ненецком автономном округе выросло число вакансий для специалистов в сфере добычи сырья. По результатам исследования, спрос вырос более чем в два раза. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.
«На сегодняшний день в ЯНАО открыто более 300 вакансий для специалистов в сфере добычи сырья. Наиболее востребованы машинисты, инженеры-технологи, геодезисты», — сообщили в пресс-службе агентства.
В большинстве вакансий заработная плата превышает 100 000 рублей. Среднее предложение по зарплате в регионе на 2021 год составило 88 642 рубля, учитывая, что спрос на специалистов вырос на 89%.
«Для сравнения: в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе спрос на специалистов добычи сырья вырос на 94%. Средняя предлагаемая зарплата составила 67 149 рублей», — добавили в пресс-службе сервиса по поиску работы.
В Ямало-Ненецком автономном округе выросло число вакансий для специалистов в сфере добычи сырья. По результатам исследования, спрос вырос более чем в два раза. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru. «На сегодняшний день в ЯНАО открыто более 300 вакансий для специалистов в сфере добычи сырья. Наиболее востребованы машинисты, инженеры-технологи, геодезисты», — сообщили в пресс-службе агентства. В большинстве вакансий заработная плата превышает 100 000 рублей. Среднее предложение по зарплате в регионе на 2021 год составило 88 642 рубля, учитывая, что спрос на специалистов вырос на 89%. «Для сравнения: в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе спрос на специалистов добычи сырья вырос на 94%. Средняя предлагаемая зарплата составила 67 149 рублей», — добавили в пресс-службе сервиса по поиску работы. Ранее сообщалось, что в ЯНАО предприятию «Газпромнефть Энергосистемы» требовались сотрудники по восьми направлениям на вахтовый метод работы. Тогда организация разместила вакансии в соцсети «ВКонтакте».