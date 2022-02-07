07 февраля 2022

Глава ЯНАО ужесточает контроль над федеральными поступлениями

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание-семинар Президиума Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов будет получать ежеквартальный отчет Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ужесточает контроль над рабочей группой, которая занимается проектами региона для получения федеральных средств на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях. Это следует из проекта документа, опубликованного на сайте правительства округа.

«Положение о рабочей группе дополняется пунктом, устанавливающим необходимость ежеквартально представлять в адрес губернатора ЯНАО отчет о деятельности коллегиального органа за истекший период. Также вносятся изменения в состав рабочей группы в связи со структурными изменениями в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО», — говорится в пояснении пресс-службы губернатора к документу.

Документ еще не подписан Артюховым. Остальные изменения в проект постановления правительства носят формальный характер.

Ранее глава Ямала усилил контроль и над инвестфондом региона. Сроки возврата неиспользованных средств ограничили до 15 дней следующего года.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ужесточает контроль над рабочей группой, которая занимается проектами региона для получения федеральных средств на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях. Это следует из проекта документа, опубликованного на сайте правительства округа. «Положение о рабочей группе дополняется пунктом, устанавливающим необходимость ежеквартально представлять в адрес губернатора ЯНАО отчет о деятельности коллегиального органа за истекший период. Также вносятся изменения в состав рабочей группы в связи со структурными изменениями в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО», — говорится в пояснении пресс-службы губернатора к документу. Документ еще не подписан Артюховым. Остальные изменения в проект постановления правительства носят формальный характер. Ранее глава Ямала усилил контроль и над инвестфондом региона. Сроки возврата неиспользованных средств ограничили до 15 дней следующего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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