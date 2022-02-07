Глава ЯНАО ужесточает контроль над федеральными поступлениями

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ужесточает контроль над рабочей группой, которая занимается проектами региона для получения федеральных средств на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях. Это следует из проекта документа, опубликованного на сайте правительства округа.
«Положение о рабочей группе дополняется пунктом, устанавливающим необходимость ежеквартально представлять в адрес губернатора ЯНАО отчет о деятельности коллегиального органа за истекший период. Также вносятся изменения в состав рабочей группы в связи со структурными изменениями в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО», — говорится в пояснении пресс-службы губернатора к документу.
Документ еще не подписан Артюховым. Остальные изменения в проект постановления правительства носят формальный характер.
Ранее глава Ямала усилил контроль и над инвестфондом региона. Сроки возврата неиспользованных средств ограничили до 15 дней следующего года.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ужесточает контроль над рабочей группой, которая занимается проектами региона для получения федеральных средств на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях. Это следует из проекта документа, опубликованного на сайте правительства округа. «Положение о рабочей группе дополняется пунктом, устанавливающим необходимость ежеквартально представлять в адрес губернатора ЯНАО отчет о деятельности коллегиального органа за истекший период. Также вносятся изменения в состав рабочей группы в связи со структурными изменениями в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО», — говорится в пояснении пресс-службы губернатора к документу. Документ еще не подписан Артюховым. Остальные изменения в проект постановления правительства носят формальный характер. Ранее глава Ямала усилил контроль и над инвестфондом региона. Сроки возврата неиспользованных средств ограничили до 15 дней следующего года.