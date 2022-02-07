Глава ЯНАО ужесточает контроль над федеральными поступлениями

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов будет получать ежеквартальный отчет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ужесточает контроль над рабочей группой, которая занимается проектами региона для получения федеральных средств на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях. Это следует из проекта документа, опубликованного на сайте правительства округа.

«Положение о рабочей группе дополняется пунктом, устанавливающим необходимость ежеквартально представлять в адрес губернатора ЯНАО отчет о деятельности коллегиального органа за истекший период. Также вносятся изменения в состав рабочей группы в связи со структурными изменениями в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО», — говорится в пояснении пресс-службы губернатора к документу.

Документ еще не подписан Артюховым. Остальные изменения в проект постановления правительства носят формальный характер.

Ранее глава Ямала усилил контроль и над инвестфондом региона. Сроки возврата неиспользованных средств ограничили до 15 дней следующего года.