Маньяк, отбывающий срок в ЯНАО, признался в еще одном убийстве

Экс-сотрудник полиции Олег Тен признался в еще одном убийстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего сотрудника полиции Олега Тена виновным в совершении третьего по счету убийства девушки. Он уже отбывает наказание в ямальской колонии №18, также известной как «Полярная сова».

«Убийство, долгие годы остававшееся нераскрытым, произошло в августе 2004 года. На улице Софьи Ковалевской было обнаружено тело 19-летней девушки с многочисленным ножевыми ранениями. Также у погибшей была отрезана левая грудь. СУ СКР по Санкт-Петербургу в ходе расследования преступлений прошлых лет подняло материалы дела и возобновило поиск нападавшего. По данным прокуратуры Петербурга, было установлено, что преступление совершил Олег Тен, подрабатывавший в то время таксистом», — пишет «Российская газета».

В совершении преступления Тен сознался и был приговорен к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Впрочем, преступник уже осужден на пожизненное заключение за совершение убийств двух девушек в 2007 году. Одну из погибших мужчина также подвозил, со второй случайно столкнулся в парадной.

Ранее URA.RU писало, что в исправительную колонию №18, известную также как «Полярная сова», с проверкой приезжал заместитель прокурора ЯНАО Александр Демин. Тогда в адрес прокуратуры поступили жалобы, связанные с содержанием заключенных.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам