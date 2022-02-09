Силовики завели дело на Моргенштерна за пропаганду наркотиков

Моргенштерна обвиняют в пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств Фото: instagram-аккаунт Моргенштерна

Полицейские в Набережных Челнах завели административное дело на репера Алишера Моргенштерна о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

«Полицейские в Набережных Челнах по результатам проверки приняли решение о возбуждении в отношении Моргенштерна дела об административном правонарушении и о проведении административного расследования по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств (ч. 1.1 ст. 6.13 КОАП РФ). Вину Моргенштерн не признал», — рассказал источник ТАСС.

Уточняется, что специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета уже провели комплексную лингво-ботаническую экспертизу. Они уверены, что по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю. Также у специалистов вызвали вопросы клипы музыканта «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner», где заметили пропаганду специалисты Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы.

Ранее на репера уже заводили подобное дело по обращению «Лиги безопасного интернета». После этого суд оштрафовал артиста, пишет Life. Позднее глава СКР Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях. После этого блогер покинул Россию.

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