Билан рассказал, какое указание ему дал Жириновский

Билан: Жириновский запретил возвращаться в РФ без победы на «Евровидении-2008»

08 июня 2025 в 16:34 Размер текста - 17 +

Певец Дима Билан сообщил, что во время музыкального конкурса «Евровидение» в 2008 году тогдашний лидер ЛДПР Владимир Жириновский запретил ему возвращаться в Россию без победы. Артист отметил, что в тот период он сильно переживал и боялся потерпеть поражение. «А я молодой человек. Мне казалось, это так серьезно, что не пустят обратно в страну. Я при всем своем романтичном настроении глубоко переживал», — рассказал Билан в интервью журналистке Надежде Стрелец. Его слова передает «Газета.ру». По словам певца, тогда конкурс воспринимался им как чрезвычайно важное событие. У него также был сильный страх потерпеть поражение. Дима Билан дважды представлял Россию на «Евровидение». Так, в 2006 году он занял второе место с композицией Never Let You Go, набрав 248 баллов. В 2008 году он одержал победу с песней Believe, набрав 272 балла. В этом перформансе вместе с певцом на сцену вышли фигурист Евгений Плющенко и скрипач Эдвин Мартон.