Курганские власти распродают землю под массовую застройку

До 2030 года планируется продать землю под постройку 600 тыс. кв. м жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области до 2030 года планируют продать 259,4 га земли для застройки жильем и коммерческой недвижимостью. Данная информация была размещена 9 февраля на сайте областного правительства.

«В регионе создан банк земельных участков, включающий в себя 1 187 га свободной земли. Под КРТ [комплексное развитие территорий] до 2030 года планируют вовлечь незастроенные участки площадью 259,4 га, где планируется построить минимум 600 тыс. кв. м жилья и 50 тыс. кв. м коммерческой недвижимости», — указано в сообщении.

Представители власти отметили, что в Кургане возле озера Черное в Заозерном районе построят жилой комплекс с двухэтажными танхаусами и многоквартирными домами мало- и среднеэтажной застройки (до восьми этажей). Там же будут детские и спортивные площадки, набережная, кафе и рестораны. Комплекс будет рассчитан на 12 тыс. человек.

Ранее стало известно, что челябинская компания достроит в Кургане 16 микрорайон, который считается проблемным. Там планируют возвести более 400 тыс. кв. м жилья, школы, детсады и другие соцобъекты.