УФАС объяснил причины роста цен на топливо в ЯНАО

На Ямале растут цены на топливо на некоторых АЗС Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рост цен на топливо на заправках в ЯНАО связан с ростом цен на бензин у поставщиков. Об этом URA.RU сообщили в управлении федеральной антимонопольной службы по Ямалу.

«Причиной установления данного уровня цен на территории округа являются значительные производственные затраты и рост закупочных цен у поставщиков. Ямало-Ненецкое УФАС России продолжит наблюдение на розничных рынках нефтепродуктов», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что при выявлении нарушений антимонопольного законодательства, УФАС примет соответствующие меры. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое и Пангодах существенно подорожало дизельное топливо.