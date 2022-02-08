08 февраля 2022
07 февраля 2022

УФАС объяснил причины роста цен на топливо в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Автозаправки. Тюмень, бензин, заправка, автозаправка, заправка автомобиля, цена на бензин, заправка авто
На Ямале растут цены на топливо на некоторых АЗС Фото:

Рост цен на топливо на заправках в ЯНАО связан с ростом цен на бензин у поставщиков. Об этом URA.RU сообщили в управлении федеральной антимонопольной службы по Ямалу.

«Причиной установления данного уровня цен на территории округа являются значительные производственные затраты и рост закупочных цен у поставщиков. Ямало-Ненецкое УФАС России продолжит наблюдение на розничных рынках нефтепродуктов», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что при выявлении нарушений антимонопольного законодательства, УФАС примет соответствующие меры. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое и Пангодах существенно подорожало дизельное топливо.

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Рост цен на топливо на заправках в ЯНАО связан с ростом цен на бензин у поставщиков. Об этом URA.RU сообщили в управлении федеральной антимонопольной службы по Ямалу. «Причиной установления данного уровня цен на территории округа являются значительные производственные затраты и рост закупочных цен у поставщиков. Ямало-Ненецкое УФАС России продолжит наблюдение на розничных рынках нефтепродуктов», — говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что при выявлении нарушений антимонопольного законодательства, УФАС примет соответствующие меры. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое и Пангодах существенно подорожало дизельное топливо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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