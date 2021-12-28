Топливо на АЗС ЯНАО подорожало до 78 рублей за литр

В АЗС Нового Уренгоя дизельное топливо стоит 70 рублей за литр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В АЗС «НЕФТО» Нового Уренгоя (ЯНАО) подняли цены на дизельное топливо. Чтобы заправиться, владельцу машины необходимо заплатить 70 рублей за литр. Об это сообщил житель города в группе «ЧП|ДТП|Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте».

«Дизельное топливо 70 рублей и 90 копеек за литр. Почему бы не заплатить, ведь антимонопольная [служба] ничего подозрительного не видит», — пишут жители в социальной сети.

Помимо этого, горожане сообщают, что еще дороже дизельное топливо стоит в селе Пангоды. Заплатить необходимо 78 рублей. На остальных заправках топливо стоит от 50 до 60 рублей за литр.

Агентство не смогло взять комментарий у руководства АЗС «НЕФТО». На известные редакции телефоны никто не ответил. Также для получения комментария был направлен запрос в УФАС ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО подорожал бензин на заправках Лукойла» и «Роснефти». Произошло это из-за роста оптовой цены на топливо.

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