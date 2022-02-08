Чиновник выступил со срочным обращением к курганским родителям

Андрей Кочеров просит родителей уделять больше внимания детям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента образования Курганской области Андрей Кочеров просит родителей школьников и студентов уделять больше внимания своим детям. Он считает, что это поможет уберечь подростков от наркопреступлений.

«Дорогие родители, пожалуйста, общайтесь со своими детьми, будьте внимательны к их тревогам и проблемам, не отмахивайтесь избитой фразой „мне некогда“, чтобы потом не было поздно. Вы нужны своим детям здесь и сейчас. Обращайте внимание на то, с кем дружит ваш ребенок, какие у него перемены в жизни», — говорится в обращении Кочерова, опубликованном на сайте ведомства.

Чиновник советует обращать внимание, если у детей неожиданно появляются крупные суммы денег или новые дорогие вещи. «Обсудите с ним, что нужно делать в той или иной ситуации, как поступить, чтобы не нарушить закон. А мы в свою очередь продолжим работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков и сделаем все возможное, чтобы ваши дети были успешными», — говорится в обращении.

Кочеров привел результаты социально-психологического тестирования среди студентов и школьников Курганской области, согласно которым дети часто склонны к необдуманным и рискованным поступкам. Опрошено 40 тысяч подростков, явный риск вовлечения в наркопотребление выявлен у 3,8% из них (около 1,5 тысяч человек). «За этими сухими цифрами стоят реальные судьбы и жизни наших с вами детей, их будущее», — подчеркнул чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале февраля в Кургане задержали старшеклассников, подозреваемых в сбыте наркотиков. Уголовное дело возбуждено по статье 228.1 УК РФ, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Сейчас несовершеннолетние находятся под домашним арестом. В родительских чатах распространяется информация, что в 2021 году в Кургане задержаны 10 подростков за употребление и распространение наркотиков, большинство из них — из благополучных семей.

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