В родительских чатах Кургана идет рассылка о преступлениях детей

Курганцев предупредили о вовлечении детей в наркопреступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрации школ в Кургане делают рассылки в родительских чатах. Там сообщается, что в Кургане подростков начали массово вовлекать в наркопреступления. Копии одинаковых сообщений URA.RU скинули сразу несколько родителей школьников.

«В нашем городе участились случаи вовлечения детей и подростков в распространение наркотических средств. За 2021 год в городе Кургане были задержаны 10 подростков за употребление и распространение наркотических и психотропных средств (из них один ребенок из многодетной, малообеспеченной семьи, остальные из благополучных, обеспеченных семей). На сегодняшний день ни один несовершеннолетний не получил условный срок, в отношении каждого выбрана мера пресечения в виде ареста», — говорится в информации.

Там также сказано, что шесть ребят уже осуждены и отбывают наказание в колонии для несовершеннолетних. Сроки — от 4,5 до 8 лет. За последнюю неделю задержаны восемь несовершеннолетних.

В этой связи школы просят родителей быть более бдительными. На причастность может указать появление дорогих вещей у ребенка. «Чаще всего дети говорят, что взяли на время у друзей, или это подарки. Спрашивайте, с кем общается ваш ребенок, будьте внимательны к его общению в социальных сетях», — рекомендуют педагоги.

Злоумышленники вовлекают детей обещаниями легких денег. Так же используют подростковое желание свершения подвигов и потребности в одобрении. В сообщении акцентируется, что все наркопреступления предусматривают лишение свободы. Оно может достигать 20 лет лишения свободы.

URA.RU писало, что школьников из Кургана обвиняют в сбыте наркотиков. Их поймали во время процесса закладывания наркотических веществ.

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