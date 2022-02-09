Олимпиада-2022 в Пекине: итоги дня и медали 9 февраля. Хоккеисты РФ и Швейцарии подрались на льду

09 февраля 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

В столице Китая Пекине завершился пятый день зимних Олимпийских игр. У России появилась еще одна медаль, а российские хоккеисты подрались со сборной Швейцарии прямо во время матча. Медальный зачет Сборная России занимает 8 место в общекомандном зачете на Олимпиаде в Пекине. 1. Германия — 8 медалей, 5 золотых, 3 серебряных 2. Норвегия — 10 медалей, 4 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых 3. Швеция — 7 медалей, 4 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовых 4. Нидерланды — 7 медалей, 3 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовая 5. Китай — 5 медалей, 3 золотых 2 серебряных 6. Австрия — 10 медалей, 2 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых 7. Италия — 7 медалей, 2 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовая 8. Россия — 11 медалей, 2 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых. По общему числу наград команда России по-прежнему занимает первое место. Соревнования за день Шорт-трек Спортсмен Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1 500 метров. ля Елистратова это третья олимпийская награда. На Играх в Сочи он завоевал «золото», а в корейском Пхенчхане — «бронзу». Хоккей Сборная ОКР по хоккею победила швейцарцев со счетом 1:0. Российские хоккеисты подрались со швейцарцами прямо во время матча. Все это произошло на 33-й минуте. Из-за стычки оштрафованы Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов и швейцарцы Мирко Мюллер и Андрес Амбюль. Фигурное катание Церемонию награждения российских фигуристов перенесли из-за проблем с допинг-тестом одного из российских спортсменов. Кремль ждет разъяснений из-за слухов о допинге российских спортсменов на Олимпийских Играх. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что официальных заявлений со стороны Международного олимпийского комитета все еще не было. Лыжи Лыжник Самир Мастиев родом из Екатеринбурга провалил гонку по лыжному двоеборью. По итогам первого этапа — прыжке с классического трамплина — Мастиев занял 44 место. По итогам второго этапа (гонка-преследование, 10 км), свердловский лыжник финишировал с отставанием более шести минут и занял 40 место. Другие представители России Вячеслав Барков и Артем Галанин пришли на финиш раньше — 38 и 39 соответственно. Скиатлон Президент Федерации лыжных гонок России, заслуженный тренер РФ, Елена Вяльбе отказалась общаться с норвежскими журналистами. Причиной этого стали провокационные материалы о первом месте скиатлониста Александра Большунова. Норвежский журналист Ян Петтер Сальветти заявил, что Большунова и других российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде-2022 из-за слухов о допинге.