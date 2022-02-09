Тренер Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ из-за нападок на РФ

09 февраля 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ из-за обвинений в допинге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Президент Федерации лыжных гонок России, заслуженный тренер РФ, Елена Вяльбе отказалась общаться с представителями норвежских СМИ. Причина — в провокационных материалах, в которых об олимпийском золоте скиатлониста Александра Большунова говорится через призму допингового скандала. «Я бойкот объявила норвежским СМИ. Вчера хотели у меня взять интервью, но я сказала, что никогда не буду давать интервью норвежским СМИ», — заявила Вяльбе в эфире «Матч ТВ». Тренер напомнила, что у норвежцев также были дисквалифицированные по допингу спортсмены. Однако в России об этом никто не говорит. 6 февраля Большунов принес первое для сборной ОКР «золото» на Олимпийских играх в Пекине: он стал лучшим в скиатлоне. После этого норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что Большунова и других российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде-2022. Большунов выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Он с большим отрывом обогнал лыжника из Финляндии. Второе место также занял россиянин Денис Спицов. Большунова поздравил с победой глава России Владимир Путин. Для спортсмена медаль стала первым золотом в карьере. Олимпиада-2022 проходит в Китае с 4 по 20 февраля. Медали разыгрывают в 14 видах среди спортсменов из 91 государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Федерации лыжных гонок России, заслуженный тренер РФ, Елена Вяльбе отказалась общаться с представителями норвежских СМИ. Причина — в провокационных материалах, в которых об олимпийском золоте скиатлониста Александра Большунова говорится через призму допингового скандала. «Я бойкот объявила норвежским СМИ. Вчера хотели у меня взять интервью, но я сказала, что никогда не буду давать интервью норвежским СМИ», — заявила Вяльбе в эфире «Матч ТВ». Тренер напомнила, что у норвежцев также были дисквалифицированные по допингу спортсмены. Однако в России об этом никто не говорит. 6 февраля Большунов принес первое для сборной ОКР «золото» на Олимпийских играх в Пекине: он стал лучшим в скиатлоне. После этого норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что Большунова и других российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде-2022. Большунов выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Он с большим отрывом обогнал лыжника из Финляндии. Второе место также занял россиянин Денис Спицов. Большунова поздравил с победой глава России Владимир Путин. Для спортсмена медаль стала первым золотом в карьере. Олимпиада-2022 проходит в Китае с 4 по 20 февраля. Медали разыгрывают в 14 видах среди спортсменов из 91 государства.