Российские хоккеисты подрались со швейцарцами на Олимпиаде

09 февраля 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Спортсменов оштрафовали за драку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российские хоккеисты подрались со швейцарскими спортсменами на 33-й минуте матча. Это произошло на встрече двух команд на Олимпийских играх в Пекине. «После одной из атак россиян у ворот соперников произошла стычка, которая привела к штрафам за грубость. Его получили по два спортсмена из каждой команды», — пишут «Известия». Раскрываются также и имена спортсменов. Это россияне Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов и швейцарцы Мирко Мюллер и Андрес Амбюль. В этом матче сборная России по хоккею ведет со счетом 1:0. Олимпийские игры проходят в Китае с 4 по 20 февраля. В программе будет представлено семь видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские хоккеисты подрались со швейцарскими спортсменами на 33-й минуте матча. Это произошло на встрече двух команд на Олимпийских играх в Пекине. «После одной из атак россиян у ворот соперников произошла стычка, которая привела к штрафам за грубость. Его получили по два спортсмена из каждой команды», — пишут «Известия». Раскрываются также и имена спортсменов. Это россияне Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов и швейцарцы Мирко Мюллер и Андрес Амбюль. В этом матче сборная России по хоккею ведет со счетом 1:0. Олимпийские игры проходят в Китае с 4 по 20 февраля. В программе будет представлено семь видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.