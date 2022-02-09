Российские хоккеисты подрались со швейцарцами на Олимпиаде

Российские хоккеисты подрались со швейцарскими спортсменами на 33-й минуте матча. Это произошло на встрече двух команд на Олимпийских играх в Пекине.
«После одной из атак россиян у ворот соперников произошла стычка, которая привела к штрафам за грубость. Его получили по два спортсмена из каждой команды», — пишут «Известия».
Раскрываются также и имена спортсменов. Это россияне Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов и швейцарцы Мирко Мюллер и Андрес Амбюль. В этом матче сборная России по хоккею ведет со счетом 1:0.
Олимпийские игры проходят в Китае с 4 по 20 февраля. В программе будет представлено семь видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.
Российские хоккеисты подрались со швейцарскими спортсменами на 33-й минуте матча. Это произошло на встрече двух команд на Олимпийских играх в Пекине. «После одной из атак россиян у ворот соперников произошла стычка, которая привела к штрафам за грубость. Его получили по два спортсмена из каждой команды», — пишут «Известия». Раскрываются также и имена спортсменов. Это россияне Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов и швейцарцы Мирко Мюллер и Андрес Амбюль. В этом матче сборная России по хоккею ведет со счетом 1:0. Олимпийские игры проходят в Китае с 4 по 20 февраля. В программе будет представлено семь видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.