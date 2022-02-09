Российские хоккеисты подрались со швейцарцами на Олимпиаде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоккейный матч Между ХК Трактор и ХК Ак Барс. КХЛ. Челябинск, хк трактор, хк ак барс, хоккей
Спортсменов оштрафовали за драку Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российские хоккеисты подрались со швейцарскими спортсменами на 33-й минуте матча. Это произошло на встрече двух команд на Олимпийских играх в Пекине.

«После одной из атак россиян у ворот соперников произошла стычка, которая привела к штрафам за грубость. Его получили по два спортсмена из каждой команды», — пишут «Известия».

Раскрываются также и имена спортсменов. Это россияне Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов и швейцарцы Мирко Мюллер и Андрес Амбюль. В этом матче сборная России по хоккею ведет со счетом 1:0.

Олимпийские игры проходят в Китае с 4 по 20 февраля. В программе будет представлено семь видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские хоккеисты подрались со швейцарскими спортсменами на 33-й минуте матча. Это произошло на встрече двух команд на Олимпийских играх в Пекине. «После одной из атак россиян у ворот соперников произошла стычка, которая привела к штрафам за грубость. Его получили по два спортсмена из каждой команды», — пишут «Известия». Раскрываются также и имена спортсменов. Это россияне Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов и швейцарцы Мирко Мюллер и Андрес Амбюль. В этом матче сборная России по хоккею ведет со счетом 1:0. Олимпийские игры проходят в Китае с 4 по 20 февраля. В программе будет представлено семь видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...