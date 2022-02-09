Десятки домов в Кургане останутся на день без воды

Подачу холодной воды в Шевелевке ограничат днем 11 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подача холодной воды будет ограничена 11 февраля в двух десятках домов в курганском микрорайоне Шевелевка. Специалисты будут устранять аварию на сетях водопровода, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по улице Карельцева, 115а, 11 февраля 2022 года с 9:00 до 21:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

В частности, холодное водоснабжение ограничат в детских садах №137 (улица Карельцева,117а) и №41 (улица Криволапова, 18), в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице 7-я Больничная, 40. Также под ограничение попадают дома по адресам:

улица Карельцева, 84, 90, 90к.1, 92, 117, 119;

улица 7-я Больничная,36, 38, 38а, 38б, 38в, 40 (ФОК);

улица Криволапова, 7, 10, 12, 13;

улица 9-я Больничная, 8, 12;

теплопункты.

Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации — почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.