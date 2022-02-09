В Челябинске погасили затяжной политический конфликт

С подачи губернатора Алексея Текслера противостояние в Калининском районе завершилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Принятием бюджета Калининского района Челябинска на 2022 год завершился конфликт в местном политсовете «Единой России». Как сообщили URA.RU в районном совете депутатов, 10 февраля на сессии за бюджет проголосовали все члены фракции ЕР, в том числе и те, кто ранее срывал сессии.

«Бюджет принят большинством голосов. Воздержались четыре депутата, члены фракции партии „Справедливая Россия — За правду“. Фракция ЕР голосовала единогласно», — сообщили URA.RU в райсовете.

«Мы все работаем в команде губернатора Алексея Текслера и мэра Челябинска Натальи Котовой. В последние недели прошло конструктивное обсуждение бюджета. Наша задача — обеспечить его исполнение», — добавил URA.RU входящий во фракцию «ЕР» депутат Александр Галкин.

Конфликт в Калининском районе развивался с конца 2021 года. Группа из 11 депутатов, в том числе шесть единороссов, сначала заблокировала решение о лишении полномочий осужденной за мошенничество коллеги. Это поставило совет на грань роспуска. Затем депутаты отказались утвердить районный бюджет. Когда в региональном руководстве партии заговорили о возможном исключении Галкина, пять из шести единороссов подали заявления о выходе из фракции.

Однако после вмешательства возглавляющего региональную организацию ЕР Текслера, который высказал претензии и ко второй стороне конфликта — главе Калининского района Сергею Колеснику, — противоборствующие стороны вступили в диалог. В итоге к концу января ситуация начала «остывать».

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