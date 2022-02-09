09 февраля 2022

«Ведунья» обманула жительницу Кургана на 200 тысяч рублей

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20-летняя жительница Кургана перечислила «потомственной ведунье» почти 200 тысяч рублей Фото:

Жительница Кургана заявила в полиции, что стала жертвой мошенницы, представившейся потомственной ведуньей. 20-летняя девушка рассказала, что перевела неизвестным около 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«Потерпевшая пояснила, что в одном из мессенджеров ей написала женщина, представившаяся потомственной ведуньей, и предложила свои услуги. Девушка решила воспользоваться предложением и приворожить молодого человека», — говорится в сообщении.

«Ведунья» заявила, что для проведения ритуала понадобятся свечи, поэтому нужно оплатить их стоимость — около четырех тысяч рублей. Позже понадобилась еще одна свеча за девять тысяч рублей. Затем в течение месяца под различными предлогами девушку убедили сделать еще 13 денежных переводов. Для этого потерпевшая оформила займы в микрофинансовых организациях. «Перечислив мошеннице почти 200 тысяч рублей, девушка заподозрила, что ее обманывают, и сообщила о случившемся в полицию», — рассказали в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции призывают курганцев критически относиться к подобным предложениям и не переводить деньги незнакомым.

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Жительница Кургана заявила в полиции, что стала жертвой мошенницы, представившейся потомственной ведуньей. 20-летняя девушка рассказала, что перевела неизвестным около 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «Потерпевшая пояснила, что в одном из мессенджеров ей написала женщина, представившаяся потомственной ведуньей, и предложила свои услуги. Девушка решила воспользоваться предложением и приворожить молодого человека», — говорится в сообщении. «Ведунья» заявила, что для проведения ритуала понадобятся свечи, поэтому нужно оплатить их стоимость — около четырех тысяч рублей. Позже понадобилась еще одна свеча за девять тысяч рублей. Затем в течение месяца под различными предлогами девушку убедили сделать еще 13 денежных переводов. Для этого потерпевшая оформила займы в микрофинансовых организациях. «Перечислив мошеннице почти 200 тысяч рублей, девушка заподозрила, что ее обманывают, и сообщила о случившемся в полицию», — рассказали в полиции. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции призывают курганцев критически относиться к подобным предложениям и не переводить деньги незнакомым.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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